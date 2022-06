Un altro domani anticipazioni, Iago Garcia rivela: “Ventura è rigido e immaturo”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 10, 2022 , in Soap

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Iago Garcia svela il suo personaggio

Da lunedì 6 giugno nei pomeriggio di Canale5 è sbarcata la nuova soap spagnola Un altro domani che accanto alle due protagoniste Julia Infante (Laura Ledesma) e Carmen Villanueva (Amparo Piñero) ma nel cast figura anche un volto noto e conosciuto dal pubblico di Canale5, Iago Garcia noto per aver già recitato ne Il Segreto ed avere vinto Ballando con le stelle nel 2016. E l’attore, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha rivelato meglio che tipo è il personaggio da lui interpretato, Ayer Ventura:

“È un uomo rigido e immaturo, che non ama sua moglie.”

Insomma non è di certo un personaggio positivo e sarà al centro delle trame regalando sorprese e colpi di scena.

Un altro domani, l’attore di Ventura ammette: “Non somiglio al mio personaggio”

Rigido, immaturo, prepotente e arrogante con la moglie che tradisce e destinato a portare scompiglio nelle trame delle prossime puntate, il personaggio impersonato da Iago Garcia non è di certo un uomo buono e di sani principi ed infatti l’attore, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, ha voluto chiarire di essere molto diverso da lui:

“Somiglianza? Direi di no, è il mio esatto contrario. E proprio per questo mi sono divertito ad interpretarlo e a rendere questa sua impotenza sentimentale ed estrema solitudine.”

Per quanto riguarda invece le anticipazioni sulla trama delle nuove puntate della soap si apprende che Ventura sospetterà che la moglie Ines lo tradisce e per questo chiederà ad Angel di indagare sulla moglie. Scoprirà cosa gli nasconde la donna? La verità verrà a galla?

Ascolti ottimi per Un altro domani: il debutto supera il 23% di share

Dopo una settimana di programmazione è possibile fare un primo bilancio sulla soap spagnola incentrata sulle vicende in due epoche diverse di Carmen e Julia. Il debutto è stato straordinario volando al 23.60% di share per totale di telespettatori di 2.218.000 telespettatori. Le successive puntate hanno oscillato attorno al 20% e nel dettaglio quella di ieri 9 giugno è stata vista da 1.783.000 spettatori ed il 19.7% di share. La soap va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 fino alle 15.50 circa.