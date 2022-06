Anticipazioni Un altro domani: Carmen salva la vita a Kiros, Julia si sposa

Un altro domani, spoiler delle prossime puntate: Carmen ottiene gli antibiotici per Kiros

La prossima puntata della soap spagnola di Canale5 si preannuncia ricca di colpi di scena. Innanzitutto per quanto riguarda la storyline ambientata nel 1950, Carmen, dopo essersi scontrata con il razzismo ed il bigottismo della sua epoca, farà carte falese per trovare gli antibiotici e salvare la vita a Kiros. La giovane una volta trovati i farmaci non si tirerà indietro e lottando contro la diffidenza generale aiuterà il giovane operaio che così avrà la vita ma anche la mano salva. Questo gesto altruistico se da un lato attirerà sulla ragazza la riconoscenza degli indigeni, dall’altra gli varrà anche le ire e la rabbia del padre Francisco. Quest’ultimo, per risolvere in un colpo solo sia i suoi problemi economici che quelli causati dalla condotta di Carmen deciderà di dare in sposa la figlia a Victor, caldeggiato da Patricia.

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Julia si riavvicina a Sergio e accetta di sposarlo

Dalle anticipazioni su Un altro domani si apprende che al centro delle trame della prossima puntata ci sarà anche il rapporto tra Julia e Sergio. La giovane dopo la scomparsa del ragazzo si è accorta che nonostante avesse annullato ad un soffio dalla cerimonia le nozze, prova ancora dei sentimenti per lui. I due trascorreranno una notte insieme e, ritrovata la passione, Sergio chiederà di nuovo alla ragazza di sposarlo e questa volta la risposta sarà diversa. La giovane accetterà di convolare a nozze ma a condizione che la cerimonia sia davvero ristretta. I due, infatti, non diranno neanche ai rispettivi genitori le loro intenzioni. Tuttavia per nulla felice della piega che hanno preso gli eventi sembrerà essere Tirso.

Spoiler Un altro domani prossima settimana: Carmen scompare nella giungla

Infine, dagli spoiler sulle puntate fino al 24 giugno di Un altro domani si apprende che Julia e Sergio dopo il matrimonio decideranno di vendere la casa e fare un viaggio in giro per il mondo. Carmen, invece, sembrerà essere scomparsa nella giungla e gli unici realmente preoccupati per la sua sorte che andranno a cercarla saranno Agustina e Kiros. I due arrivano al villaggio dei lavoratori dove il leader dello sciopero si rifiuta di negoziare ma alla fine Carmen avrà la meglio e tornerà in paese con una soluzione per evitare la chiusura della fabbrica.