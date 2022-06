Un posto al sole: Lara vive un dramma, Virginia prende una decisione importante

Lara perderà il bambino nelle prossime puntate della soap di Rai3?

Sempre più appassionanti le vicende dei protagonisti di Un posto al sole, la soap di Rai3 che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 con immutato successo. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che mentre Roberto Ferri dichiarerà il suo amore a Marina, Lara vivrà un dramma e avrà molta paura per il suo bambino: lo perderà? Susanna sarà preoccupata per una novità riguardante il suo tirocinio da magistrato. Potrebbe dover avere a che fare con Eugenio Nicotera, il magistrato per cui la ragazza prese una sbandata poco prima del matrimonio con Niko, motivo per il quale Poggi mandò all’aria le nozze. Alberto Palladini farà di tutto per aiutare Clara a superare l’esame di maturità. Marina cercherà di allontanare Roberto: ma è davvero questo quello che vuole? Intanto Lara deciderà di tenere per sè le informazioni riguardanti il bambino che aspetta da Ferri.

Anticipazioni Un posto al sole della prossima settimana: la decisione sofferta di Virginia

Dopo la decisione improvvisa presa da Riccardo su Rossella, anche la sua ex moglie Virginia prenderà una decisione molto importante! La piccola Bianca troverà un modo per farsi notare da Antonello, il ragazzo che le piace. Niko sarà sempre più preoccupato per Susanna, teme che possa succedere di nuovo qualcosa con Nicotera. Jimmy intanto, desideroso di rivedere Cristina, architetterà un piano ma si perderà tra le vie di Napoli. Riccardo intuirà che Michele non lo vede di buon occhio, Rossella lo rassicurerà. Chiara non abbandonerà la sua idea di fuggire all’estero per evitare il carcere: Nunzio la seguirà?

Che fine farà Raffaele nei prossimi episodi? Attesa per la sorte del personaggio di Patrizio Rispo

Una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Un posto al sole è quella che riguarda Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini è stato ricattato dai camorristi, riuscirà ad accedere al computer di Nicotera come gli è stato chiesto? A tal proposito inviterà Eugenio e Viola a pranzo. Niko capirà che tra Susanna e il magistrato non c’è più nulla. Mariella organizzerà un pranzo per far conoscere meglio Espedito e Samuel: si prevedono scintille!