Un posto al sole, Nina Soldano: “Mi hanno puntato il dito contro perché…”

La rivelazione dell’attrice di Upas: “Io e Teo stiamo ancora insieme a dispetto delle malelingue”

Marina Giordano è uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. Nina Soldano, che la interpreta da 20 anni, ha dei fan molto agguerriti capaci di scatenare un putiferio ogni volta che si parla di un possibile addio della dark lady della storica soap di Rai3. La vita sentimentale dell’attrice, a differenza del suo personaggio, procede a gonfie vele. Il 23 agosto festeggerà dodici anni di amore con Teo Bordagni sposato a New York il 19 aprile del 2016. La Soldano ha raccontato sulle pagine di Nuovo Tv che in tanti non avrebbero scommesso un euro sulla loro storia:

“In tanti mi hanno puntato il dito contro e dato della pazza quando ho raccontato che il primo contatto tra noi era avvenuto sul web. Ma a dispetto delle malelingue io e mio marito ci amiamo come e più del primo giorno”.

Nina Soldano sempre più innamorata del marito: “Ci amiamo come il primo giorno”

L’attrice di Marina di Un posto al sole ha capito che Teo era l’uomo della sua vita quando è stata travolta dalla malattia dei suoi genitori. Non l’ha lasciata sola un attimo, un altro al suo posto sarebbe scappato. Ma qual è il segreto della loro coppia?

“Il rispetto reciproco e la libertà di scegliersi ogni giorno. Ogni prova superata insieme ci rende ancora più forti”.

La coppia, per festeggiare l’anniversario, prima andrà in vacanza a Santo Domingo e poi a Ugento, in Puglia.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa succederà tra Marina e Roberto?

Tempi duri per Marina Giordano nelle ultime puntate della soap di Rai3. Dopo la fine del suo matrimonio con Fabrizio Rosato, la donna sperava di poter vivere alla luce del sole il suo rapporto con Roberto Ferri ma la gravidanza inaspettata di Lara ha cambiato le carte in tavola. Cosa succederà ora alla coppia più amata e odiata di Posillipo? Troveranno pace o la nascita del figlio che Ferri aspetta da Lara finirà per allontanare per sempre i due amanti? Intanto l’attrice di Susanna ha svelato qualche anticipazione sul suo personaggio.