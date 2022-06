Un posto al sole, parla l’attrice di Susanna: “In futuro avrà un’esistenza…”

Agnese Lorenzini sul suo personaggio: “Prossimamente avrà un’esistenza più serena, poi chissà…”

Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori di Rai3. Merito dell’attinenza all’attualità, delle storie sempre più avvincenti e della bravura degli attori, anche dei più giovani. Tra questi l’attrice di Susanna Picardi che nei mesi scorsi è stata al centro della trama thriller della storica soap di Rai3: è stata ridotta in fin di vita dal rider del Caffè Vulcano. Quando si è svegliata dal coma ha trovato accanto a sè Niko Poggi, il grande amore della sua vita. La ragazza è andata a vivere con Niko e suo figlio Jimmy. Ora è lontana da Napoli perché si sta preparando per superare l’esame per entrare in Magistratura. L’attrice ha svelato sulle pagine del settimanale TeleSette cosa accadrà al suo personaggio in futuro:

“Prossimamente avrà un’esistenza un po’ più serena e qualche tassello della sua vita si metterà a posto. Poi, chissà…”.

L’attrice di Susanna di Upas rivela: “Sono molto diversa dal mio personaggio”

Susanna e Niko si sposeranno nelle prossime puntate di Un posto al sole? O Micaela, tornata a Napoli per stare con suo figlio Jimmy, s’insinuerà nella coppia? Agnese Lorenzini ha in comune con il suo personaggio la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi, per il resto sono molto diverse:

“Susanna è un avvocato, sempre in ordine, cura molto il suo aspetto, io invece sono l’opposto. Fuori dal set non mi trucco e vesto sportiva”.

L’attrice nella vita reale è molto più tranquilla di Susanna, crede molto nell’amicizia e nell’amore. A tal proposito rivela di essere fidanzata e felice.

Agnese Lorenzini impegnata nel sociale: “Sono un’attivista nel campo dell’ambiente e dell’ecologia”

L’attrice di Susanna rivela un aspetto di sè sconosciuto ai più: “Da anni sono un’attivista nel campo dell’ambiente e dell’ecologia”. E’ grata al suo lavoro perché le consente di sensibilizzare la gente su tematiche così importanti. In futuro farà teatro e si sta concretizzando un progetto televisivo molto importante. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3: sono in arrivo ben tre colpi di scena nelle prossime puntate che promettono di lasciare i telespettatori col fiato sospeso!