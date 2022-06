Un posto al sole, Riccardo prende una decisione improvvisa: c’entra Rossella

La scelta di Riccardo si ripercuoterà su Rossella e Virginia nelle prossime puntate della soap di Rai3

Un posto al sole continua a stupire i telespettatori di Rai3 puntata dopo puntata. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. La storia tra Riccardo e Rossella sta appassionando il pubblico da diverso tempo ormai. Nelle puntate in onda in queste settimane i due si sono lasciati: Riccardo ha confessato a Rossella di averla tradita con l’ex moglie Virginia e la ragazza ha deciso di troncare la relazione. L’affascinante dottore sta facendo di tutto per farsi perdonare ma i suoi tentativi finora sono stati vani. Intanto le due rivali in amore hanno sotterrato per il momento l’ascia di guerra. L’inaspettata vicinanza tra le due donne sta indispettendo Crovi. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che Riccardo prenderà improvvisamente una decisione difficile e inattesa: deciderà di vendere la proprietà avuta in eredità. La sua scelta però si ripercuoterà sia su Rossella che su Virginia.

Anticipazioni Un posto al sole: Diego fa una scoperta sconvolgente su Raffaele

Negli episodi della storica soap di Rai3 dal 20 al 24 giugno, Rossella avrà un nuovo, duro e, forse, definitivo scontro con Virginia. La giovane dottoressa si deciderà a dare una seconda possibilità a Riccardo? Intanto Raffaele, tormentato dal suo segreto, si confiderà con Elvira dandole un caloroso abbraccio. Diego, scosso da questa scena, farà di tutto per far riavvicinare il padre ad Ornella. Guido, rientrando a casa, troverà Mariella e Samuel mezzi nudi ma non è come sembra: il vero problema è il ritorno di Espedito, il severo padre di Speranza.

Soap Rai 3 anticipazioni: Clara messa in crisi da una lettera del padre

Se questa settimana ci saranno ben tre colpi di scena a Un posto al sole, la prossima non sarà da meno. Eugenio si troverà di fronte a un grande dilemma. Il magistrato consegnerà una lettera di Tregara a Niko per darla alla figlia Clara. Il contenuto di questa lettera manderà in crisi la donna. Valsano continuerà a fare pressioni sul povero Raffaele perché entri nel pc di Eugenio e scopra chi ha tradito Argento: risvolti drammatici in arrivo?