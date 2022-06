Una Vita, arriva Roser Tapias. L’attrice svela: “Valeria nasconde molti segreti”

Attrice di Valeria pronta a sconvolgere tutti ad Acacias: “Il mio personaggio nasconde molti segreti”

Genererà non pochi problemi Roser Tapias nelle nuove puntate di Una Vita. Arrivata nella telenovela spagnola dopo il salto temporale di cinque anni, l’attrice avrà a che fare con Aurelio Quesada che sembrerà essere il suo protettore, ma in realtà finirà per diventare il suo peggiore incubo. Proprio così! Il Quesada fingerà di proteggere il vero marito della ragazza, che in quartiere fingerà di essere sposata a David (uno scagnozzo del messicano). Sulle pagine di Tele Sette l’attrice ha anticipato sul suo personaggio:

“Valeria porterà tante novità perchè è una donna che nasconde molti segreti”.

L’artista, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Alicia Urritia ne Il Segreto, ha raccontato di essere molto diversa dal suo personaggio che “ha una vita decisamente complicata” mentre lei è serena e trasparente.



Una Vita, Roser Tapias si lascia andare: “Sono anticonformista, una guerriera”

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della telenovela, in cui Aurelio sta tramando contro Valeria Cardenas con lo scopo di allontanarla dal marito e sedurla, l’attrice ha raccontato di avere un carattere molto forte e determinato:

“Sono anticonformista, desiderosa di contribuire a un mondo migliore. Guerriera ma con un lato tenero”.

L’artista ha raccontato che la passione per la recitazione è cresciuta in lei sin da quando era una bambina, ha sempre voluto calcare i palcoscenici e il teatro è la sua passione.

“Sono nel cast di una nuova serie e sogno il cinema”, la confessione dell’attrice di Valeria Cardenas

Nel suo futuro l’attrice di Una Vita vede sempre la recitazione. Desiderosa di tornare in teatro ha ammesso che vorrebbe anche lavorare per il cinema. “Sono nel cast di una nuova serie dal titolo Alba” ha raccontato Roser Tapias che ha poi proseguito sottolineando:

“In futuro sogno di avere un bel ruolo da protagonista sul grande schermo”.

Intanto la protagonista delle prossime puntate della soap opera spagnola ha raccontato di avere al vaglio numerose offerte di lavoro. Nel frattempo nelle nuove puntate della soap opera finirà per vedersela con Genoveva che scoprirà le bugie dei nuovi arrivati in Calle Acacias e finirà per tradire tutti!