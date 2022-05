Una Vita anticipazioni: tradirà proprio tutti! Rivoluzione nelle nuove puntate

Spoiler prossime puntate: Genoveva sposerà Aurelio, ma lo tradirà molto presto

È pronta la rivoluzione nelle prossime puntate di Una Vita che vedranno ancora una volta protagonista la perfida Salmeron, pronta a tradire tutte le persone a lei vicine. Dopo aver organizzato gli omicidi di Marcos, Anabel e Natalia la perfida dark lady di Acacias partirà con il Quesada e trascorrerà un periodo in Messico, subito dopo l’attentato anarchico. Ebbene, la coppia convolerà a nozze e ci sarà a quel punto un salto temporale di cinque anni nella storyline che porterà gli abitanti di Calle Acacias al 1920. Terminata la guerra troveremo il quartiere rivoluzionato con nuovi protagonisti, tra questi ci saranno Valeria Cardenas e il marito David Exposito. Presto però il matrimonio tra il Aurelio e la Salmeron inizierà a scricchiolare pericolosamente.



Una Vita, anticipazioni nuovi episodi: un personaggio rischierà di perdere tutto

Le anticipazioni delle prossime puntate della telenovela spagnola, in onda tutti i giorni su Canale5, svelano che Genoveva Salmeron si renderà subito conto che il marito ha un interesse particolare per Valeria. Si scoprirà infatti che la donna non è sposata con David, ma la loro è solo una copertura, organizzata proprio da Aurelio. Rodrig, il vero consorte della donna è scomparso dopo essere stato aggredito da alcuni criminali. Per salvare Valeria il Quesada ha deciso di offrirle una copertura e ospitarla in uno dei suoi appartamenti. Non consegnerà mai però le lettere della donna al marito e continuerà ad essere vago anche su dove si trova Rodrig. Ci saranno una serie di movimenti che insospettiranno la dark lady che cercherà di scoprire la verità e finirà per tradire il marito.

Anticipazioni spagnole soap opera Canale5: Genoveva seduce David, Valeria vede tutto

Nelle nuove puntate di Una Vita, che vedranno Alodia devastata da un dramma, dopo aver tentato invano di scoprire la verità sugli Exposito invitandoli a cena, la dark lady userà il suo fascino. Cercherà di sedurre David e lui non sarà per nulla indifferente alla signora di Acacias, ma le resisterà. Valeria entrerà proprio in quel momento in casa e vedrà il finto marito in atteggiamenti intimi con la Salmeron. Come reagirà? Racconterà tutto ad Aurelio? Quel che è certo è che la dark lady non si darà per vinta e proverà ancora a far leva sulla debolezza di David per raggiungere i suoi scopi, mossa anche dal desiderio di vendetta nei confronti del consorte. Scoprirà infatti che Aurelio l’ha più volte tradita durante gli anni trascorsi in Messico.