Commozione a Unomattina, Maria Soave su un famoso attore: “Era un grande…”

A Unomattina Estate il ricordo toccante di Alberto Sordi: “E’ stato un grande italiano”

Lungo talk dedicato ad uno degli attori più apprezzati e amati di sempre, Alberto Sordi, nella puntata di Unomattina Estate che Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno condotto oggi, mercoledì 15 giugno 2022, come sempre su Rai1 tra le 9.00 e le 12.00 circa. Introducendo lo spazio in questione, la giornalista del TG1 ha definito Sordi “un grande italiano”, presentando poi gli ospiti, prima fra tutti Paola Comin, collaboratrice dell’attore per oltre dieci anni.

Alberto era assolutamente come lo si vedeva. L’ho conosciuto in occasione di un festival, grazie alla sua storica addetta stampa

ha raccontato la Comin, interpellata dai conduttori.

“Alberto Sordi aveva un debole per le figure femminili”, la rivelazione a Unomattina Estate

“Aveva un debole per le figure femminili, se non erano proprio bruttissime per lui era meglio” ha dichiarato Paola Comin ai microfoni del programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave. La Comin ha poi rivelato di essersi posta a lungo il dubbio su come salutare e cosa dire all’attore in occasione del loro primo incontro: “Appena sono arrivata, lui ha riso e mi ha chiamata Paoletta, come se ci conoscessimo da sempre” ha raccontato a tal proposito, sottolineando:

Alberto era lo stesso che vedevamo sullo schermo e amavano, non c’era alcuna differenza tra l’attore e l’uomo, tra il pubblico e il privato.

“Il suo privato era poco ed era chiuso nella sua villa, ma lui era comunque tutto dedito al pubblico” ha dichiarato inoltre la giornalista ricordando, appunto, i suoi trascorsi con l’attore.

“Cinema e pubblico erano i grandi amori di Alberto”, parla l’ospite di Massimiliano Ossini e Maria Soave

“Il suo amore era tutto per il cinema e per il pubblico” ha poi concluso Paola Comin ai microfoni di Unomattina Estate (ieri, lo ricordiamo, finito al centro di una polemica).

Oggi Alberto avrebbe compiuto 102 anni: è questa la ragione per la quale nella trasmissione estiva del mattino di Rai1 si è scelto di dedicargli un lungo spazio. Sordi, lo ricordiamo, è nato a Roma il 15 giugno del 1920. Nella stessa città si è spento il 24 febbraio del 2003 all’età di 81 anni.