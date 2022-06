Unomattina Estate, Ossini lancia l’allarme: “Non possiamo fare finta di niente”

Massimiliano Ossini: “Sensibilizzare sull’ambiente, non possiamo più fare finta di niente”

Momento d’oro per il famoso conduttore che oltre a condurre Unomattina per tutta l’estate, ieri è tornato in onda con Kalipè con due puntate speciali. Il presentatore quest’anno festeggia quasi 22 anni di carriera e al RadiocorriereTv ha svelato che si sente un uomo Rai e ne condivide il pensiero e la modalità di lavoro. E’ cresciuto con questa azienda. Condurre la versione estiva di uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Rai per la seconda volta per lui è un grande traguardo. A tal proposito dice:

“Ho voluto portare anche il mio mondo, quello ambientale, perché credo sia importante sensibilizzare il telespettatore. Non possiamo più fare finta di niente e, come volti del servizio pubblico, dobbiamo impegnarci anche in questo”.

L’intento del programma di Rai1 è quello di informare ma anche di regalare qualche momento di leggerezza ai telespettatori.

Unomattina Estate: il conduttore parla del rapporto con Maria Soave

Massimiliano Ossini, che ieri ha fatto un annuncio in diretta, ha instaurato sin da subito un ottimo rapporto con Maria Soave che condividerà con lui quest’esperienza. Dice il conduttore della collega:

“Io e Maria abbiamo in comune l’amore per la vita. Non ci conoscevamo ma sta nascendo un’ottima amicizia. Apprezzo molto il lavoro che fa in video e ammiro la sua gentilezza nel comunicare le notizie”.

Non gli dispacerebbe assorbire l’anima da giornalista della collega. Maria Soave, invece, da Ossini vorrebbe imparare l’amore assoluto che lui ha per la natura e l’ambiente.

Il conduttore di Rai1: “Penso sempre a far bene il mio dovere”

A cosa pensa Massimiliano Ossini quando si accende la luce rossa della telecamera? “Di fare bene il mio dovere, di portare un sorriso, un pensiero positivo, un’ispirazione a chi mi segue”. Secondo il conduttore la televisione non ha bisogno di maestri ma di testimoni. Per lui è un onore e un grande privilegio dare il buongiorno agli italiani in queste calde mattine d’estate. E’ un programma impegnativo ma entusiasmante e arricchente. L’appuntamento con Unomattina Estate è dal lunedì al venerdì, dalle 9:10 circa a mezzogiorno, su Rai1.