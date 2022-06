Massimiliano Ossini, l’annuncio in diretta a Unomattina: “Mio figlio…”

L’annuncio del conduttore di Unomattina Estate: “Oggi mio figlio farà l’esame di terza media”

Ha aperto la puntata di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, facendo una rivelazione Massimiliano Ossini: suo figlio oggi è impegnato con l’esame di terza media. “Farà gli esami nel pomeriggio” ha svelato, approfittando dell’introduzione fatta con la collega Maria Soave del primo dei temi della diretta di oggi, appunto gli esami dei giovani studenti che lasciano la scuola media. A tal proposito i due conduttori hanno ospitato in studio un rappresentante della Polizia Postale, con il quale si è parlato delle fake news che spesso girano in rete in occasione degli esami, in particolar modo di quelli di maturità, quando vengono diffuse tracce che in realtà sono false.

Massimiliano Ossini, non solo Unomattina: oggi torna in prima serata con Kalipè

Quello di oggi è un giorno speciale per il conduttore di Unomattina Estate (che nei giorni scorsi ha rivelato cosa c’è dietro il successo del programma) non solo per l’esame del figlio ma anche per motivi professionali: questa sera tornerà infatti su Rai2 con la prima delle nuove puntate di Kalipè, il programma itinerante del quale ha condotto i primi appuntamenti alcuni mesi fa. L’obiettivo della trasmissione è quello di aprire tante finestre sul mondo, con lo scopo di far ammirare al pubblico del secondo canale della Rai il grande spettacolo della natura. Tappa del viaggio di questa sera: un’isola delle Maldive che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia.

Unomattina Estate, Maria Soave intervista… Massimiliano Ossini!

Proprio per lanciare il ritorno di Kalipé, nella puntata di oggi di Unomattina Massimiliano per alcuni minuti da conduttore è diventato ospite, facendosi intervistare dalla collega Maria Soave:

Abbiamo giraro Kalipè in un periodo difficile, eravamo durante la pandemia

ha ammesso Ossini, elogiando e ringraziando tutta la squadra della Rai. “Il Paese che mi ha colpito di più è l’Islanda” ha rivelato inoltre.

Fai come se fossi a casa tua, sei un ospite speciale

ha ironizzato Maria durante l’intervista, rivolgendosi a Massimiliano (che ieri ha raccontato di essere stato quasi aggredito da un cane il giorno del suo provino in Rai!).