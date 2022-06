Unomattina, Ossini e il problema al viso di Carlotta Bertotti: “Una macchia”

La modella e influencer con il Nevo di Ota si racconta ai microfoni di Unomattina Estate

Lunga intervista di Carlotta Bertotti nella puntata di oggi, lunedì 20 giugno 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave. Nell’intervista in questione la modella e influencer ha parlato del Nevo di Ota, un problema raro a causa del quale ha una macchia scura che le copre la parte sinistra del viso, occhio compreso (vediamo una sua foto nel secondo paragrafo). Di questo problema, che non è una vera e propria malattia, con il quale fortunatamente si può convivere perchè non provoca nulla di grave, Carlotta ha parlato recentemente anche a Oggi è un altro giorno, intervistata da Serena Bortone. “Mi spaventava l’idea di poter essere considerata dagli altri un fenomeno da baraccone” ha dichiarato oggi intervistata da Massimiliano Ossini.

“Ho sofferto durante l’adolescenza”, il racconto di Carlotta Bertotti in diretta su Rai1

“Mi spaventava farmi vedere così soprattutto nei periodi più cult, quelli dell’adolescenza, quindi quando frequentavo le medie e le superiori” ha raccontato l’ospite di Unomattina Estate. Sul Nevo di Ota il conduttore ha spiegato che è molto diffuso e conosciuto nella zona orientale del continente asiatico, dalle parti del Giappone, ma molto poco qui da noi. Come abbiamo accennato nel primo paragrafo e spiegato anche in occasione dell’ospitata di Carlotta dalla Bortone, non è una malattia ma un problema di pigmentazione. Carlotta subito dopo ha raccontato che quando era ragazzina una sua amica si è fatta fare delle lenti a contatto nere per Halloween: in quell’occasione lei ha deciso di farsi fare, da un’ottica specializzata, una lente bianca da applicare sull’occhio oscurato dalla macchia dovuta al suo problema, lente che ha usato per anni.

“La tua vita è cambiata due volte…”, le parole di Massimiliano Ossini per la sua ospite

“Possiamo dire che la tua vita è cambiata due volte: la prima volta quando ti nascondevi, la seconda quando hai deciso di mostrarti” ha detto successivamente il conduttore di Unomattina a Carlotta Bertotti, la quale ha risposto:

Nella seconda fase della mia vita tantissime persone mi hanno ringraziata perchè sono riuscite a dare un nome alla loro condizione.

“Anche persone che non accettavano altri tipi di problemi e avevano difficoltà diverse mi hanno ringraziata” ha detto inoltre, raccontando di essersi coperta di trucco per molti anni prima di decidere, appunto, di non nascondere più il suo difetto, sottolineando: “Bisogna farsi vedere per come si è”.