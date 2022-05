Serena Bortone e la malattia al viso dell’ospite: “Coperta per anni”

Oggi è un altro giorno: la conduttrice provata per la storia di Carlotta Bertotti

Nella puntata di oggi, venerdì 20 maggio, del talk di Serena Bortone è stata ospite l’influencer Carlotta Bertotti, celebre per i suoi scatti pubblicati su Vogue e che da quando è molto piccola convive con una malattia della pigmentazione, dal nome Nevo di Ota che le copre metà del viso. La giovane ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa dove ha confessato che per accettare la sua malattia sono stati necessari molti anni ed un percorso terapeutico.

“È difficile quando nasci un modo vederti cambiare. Mi vedevo diversa rispetto agli altri bambini, alle persone nella mia vita. Ho trovato come mezzo un trucco profondo per coprire tutto. Ho iniziato a intorno ai nove anni a truccarmi.”

Serena Bortone senza parole per il racconto della giovane influencer: “Non ero felice”

Carlotta Bertotti ha confessato durante la sua ospitata ad Oggi è un altro giorno che ha coperto la sua vistosa macchia sul viso da quando era una bambina fino all’ultimo anno di liceo. Il suo era un modo anche per nascondersi e sentirsi accettata e uguale agli altri anche se, la ragazza ha tenuto a specificarlo, nessuno mai le ha fatto notare la cosa o si è permesso di ferirla sulla sua malattia. Ma un certo punto la giovane ha deciso di dire basta e mostrarsi completamente se stessa:

“Durante le superiori. Sono tornata a casa, il trucco si era crepato e ho capito che quella vita non mi rendeva più felice. Ho deciso di cambiare radicalmente il mio modo di vedermi. E poi in gita mi sono mostrata ai miei compagni struccata.”

E grazie all’aiuto della famiglia, soprattutto della nonna, e cinque anni di psicoterapia adesso a 22 anni si è finalmente accettata ed adesso usa la sua popolarità sui social per aiutare coloro che a causa della loro unicità si sentono diversi. La conduttrice ha ascoltato provata e senza parole il racconto della giovane.

Oggi è un altro giorno, Carlotta Bertotti parla della sua malattia: cos’è il Nevo di Ota

La giovane influencer nel talk di Serena Bortone (ieri imbarazzata da Mariotto) ha infine spiegato meglio la sua malattia, Nevo di Ota. Innanzitutto ha chiarito che non le causa nessun problema di salute: “Si tratta di un iperpigmentazione cutanea, sono delle lentiggini blu. Si trovano nella sfera dell’occhio e anche in parte del viso, ma non mi crea un problema di salute, non ho dolore”. È quindi un’alterazione benigna della pelle e delle strutture oculari e peri-oculari, presente maggiormente in Giappone. La 22enne, che frequenta Giurisprudenza, una volta ‘tolta la maschera’ ha deciso di mostrarsi sui social e da allora h ricevuto molte richieste da agenzie di moda internazionali.