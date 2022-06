Unomattina, Francesca Manzini choc: “Sono stata uccisa da alcuni amori”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Giugno 28, 2022 , in Interviste

L’attrice e conduttrice ricorda il dramma: “Sono stata uccisa moralmente da alcuni amori”

Grandi ospiti nella puntata odierna di Unomattina estate, con Francesca Manzini tra i personaggi intervistati dalla coppia di conduttori formata da Massimiliano Ossini e Maria Soave. La ex concorrente di Tale e Quale Show, una nota imitatrice che nei mesi scorsi abbiamo visto condividere il bancone di Striscia la notizia con Gerry Scotti su Canale Cinque. Nel corso dell’intervista di questa mattina la conduttrice ha colto la palla al balzo per presentare il suo libro Stay Manza, dove ha raccontato la propria vita e le varie battaglie affrontate. Davanti alle domande di Ossini Francesca ha risposto, rivelando di essersi ritrovata a fare i conti anche con alcune storie che l’hanno particolarmente segnata:

Posso dire che ho vissuto dei drammi fortissimi, sono stata uccisa moralmente da alcuni amori, non fisicamente per fortuna altrimenti non sarei qui

le parole dell’imitatrice.

Francesca Manzini a Unomattina estate: “L’autodistruzione può portare a due strade”

La conduttrice ha poi proseguito il suo racconto nella trasmissione del primo canale Unomattina estate, dove ha raccontato di non aver affrontato un percorso di vita semplice, anzi. Nel suo libro ha scelto di mettere insieme tutti i momenti, le sofferenze e le varie tappe affrontate: “L’autodistruzione può sfociare in due cose, o ti rende una persona violenta o una puoi diventare un folle, un artista speciale. Io ringraziando il cielo non ho percorso la prima strada” – il toccante racconto di Francesca Manzini nel programma mattutino condotto dalla coppia formata da Massimiliano Ossini e Maria Soave.

Francesca Manzini racconta le imitazioni: le parole a Unomattina estate

Un’artista a 360°, è così che si può definire Francesca Manzini, passata dalle sofferenze, come quella dell’anoressia raccontata di recente, dalle quali ha estratto le cose utili che le hanno permesso di costruirsi una carriera di tutto rispetto. E tra le specialità della casa della imitatrice ci sono appunto le parodie dei vip, come le sue impeccabili imitazioni di Mara Venier e Asia Argento tra le tante artiste scimmiottate sempre con grande rispetto e allegria: “Ne ho tantissime tra i miei cavalli di battaglia” – ha ammesso Francesca dopo aver portato a Unomattina estate una simpatica versione di Maria Soave – .