Estate in diretta, Francesca Manzini e il dramma dell’anoressia: “Grande dolore”

Francesca Manzini racconta in diretta il suo periodo buio: “Vivevo grandi silenzi e grandi assenze”

Intervista emozionante e molto toccante quella rilasciata a Estate in diretta dall’imitatrice, comica e conduttrice. L’argomento principale è stato quello dell’anoressia vissuto anni fa. I problemi alimentari vissuti dalla Manzini sono contenuti adesso in un libro dal titolo “Stai manza. La tragicomica avventura di vivere in un corpo” di cui si è parlato proprio oggi in diretta su Rai1. Francesca ha raccontato le sue difficoltà e i suoi momenti difficili partendo dal presupposto che quando si verificano questi disturbi alimentari si cerca di colmare un vuoto.

“Io vivevo grandi silenzi, grandi assenze, grandi dolori. Tutto ciò che a me mancava lo sfogavo nel cibo e con le imitazioni, nel canto e nel ballo. Avevo un atteggiamento bulimico”

ha spiegato la Manzini.

Sorpresa incredibile a Estate in diretta: “Ma come fai?”, l’ospite sconvolta

Durante l’ospitata nella trasmissione di Rai1 Francesca Manzini ha parlato della persona che per lei ha rappresentato la vera svolta verso lo stare bene. Si tratta di Marco Scimia, il suo attuale fidanzato. Marco è stato forse l’unico ad aiutarla davvero perché l’ha capita, non l’ha giudicata e semplicemente le è stato accanto.

“Lui è stato quel click. Lui è stato veramente grande perché mi sta vicino senza compatirmi”

ha detto la Manzini. Ma la vera sorpresa è quella che gli hanno fatto in trasmissione visto che improvvisamente è spuntato in collegamento proprio Marco. “Ma come fai?” ha chiesto Francesca, sconvolta, a Roberta Capua.

Tutte le imitazioni di Francesca Manzini: gag e risate in studio

Non solo racconti dolorosi, tra cui le violenze e i tradimenti subiti dall’ex, ma anche tanta leggerezza e spensieratezza è quella portata dalla Manzini su Rai1. In particolare Francesca ha regalato a Estate in diretta le sue imitazioni migliori: Mara Venier, Simona Ventura, Maria De Filippi, Ilary Blasi e Asia Argento. Spazio poi alle gag con il conduttore Gianluca Semprini. Prima Francesca l’ha definito “Mastrolindo”. Poi gli ha fatto provare, a suo dire, l’emozione più grande della sua vita: e così gli ha messo i suoi capelli biondi in testa!