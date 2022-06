Unomattina, sgomento per Maria Soave e Massimiliano Ossini: “Un massacro”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 23, 2022 , in Personaggi Tv

“Violenza sulle donne? Un vero massacro”, la denuncia in diretta a Unomattina Estate

Lunga pagina dedicata al purtroppo sempre attuale tema della violenza sulle donne nella puntata di oggi, giovedì 23 giugno 2022, del contenitore del mattino di Rai1, dove i padroni di casa Massimiliano Ossini e Maria Soave, assieme ai loro ospiti, hanno anche ascoltato alcune drammatiche testimonianze di donne che hanno vissuto l’incubo della violenza. Dopo uno spazio pubblicitario, riprendendo la linea Ossini ha elencato una serie di nomi femminili, spiegando: “Sono i nomi delle donne che sono state uccise solo nel mese di giugno”.

Quello del femminicidio è un massacro senza fine

ha aggiunto subito dopo, lanciando un servizio a riguardo.

Unomattina Estate: cinquanta donne uccise per mano di un uomo dall’inizio del 2022 ad oggi

Nel servizio mandato in onda da Maria Soave e Massimiliano Ossini è stato detto che dal 1° gennaio al 12 giugno di quest’anno sono state 50 le donne uccise dalla mano di un uomo, 43 delle quali in ambito familiare o affettivo. Un numero impressionante che, purtroppo, è già cresciuto: dopo il 12 giugno, infatti, altre tre donne hanno perso la vita perchè vittime della violenza di un uomo.

Sono le cifre di una strage compiuta da uomini che ammazzano mogli, compagne, fidanzate e madri dei loro figli che cercano di sottrarsi alla violenza domestica e rifarsi una vita

ha detto nel servizio la giornalista che lo ha realizzato.

Unomattina Estate, la drammatica storia di Giusi: “Ho deciso di dire basta alla violenza”

Come anticipato nel primo paragrafo, Massimiliano Ossini e Maria Soave (ieri sconvolta da un’altra drammatica storia) hanno ospitato in studio una donna che è stata a lungo soggetta a violenze domestiche da parte dell’uomo che amava. “Qualche anno fa ho deciso di dire basta, perchè lui oltre ad aver picchiato me, ha picchiato nostro figlio, che all’epoca aveva 9 anni. L’ha picchiato solo perchè lui ha provato a separarci” ha confessato Giusi.

Dopo la denuncia, io e mio figlio siamo andati a vivere in un centro antiviolenza e siamo rinati

ha raccontato inoltre la donna, non nascondendo di aver dovuto fare oltre 7 denunce per riuscire a far fermare l’uomo tramite gli arresti domiciliari.