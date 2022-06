Unomattina, sgomento in studio: Maria Soave e la tragedia di Mascalucia

Maria Soave torna sul caso della piccola Elena Del Pozzo: “Ancora tante cose da chiarire”

Anche nella puntata di Unomattina Estate di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, la conduttrice è tornata a parlare della morte della piccola Elena, la bambina uccisa dalla mamma in provincia di Catania. Dopo uno spazio più leggero, la giornalista del TG1, riprendendo la linea al termine della pubblicità, ha asserito: “Riparliamo di Elena, la bimba di 5 anni a cui la mamma ha tolto la vita lunedì scorso”. Ha poi continuato dicendo:

Oggi pomeriggio nel duomo di Catania si celebreranno i suoi funerali ma sono ancora tanti gli elementi da chiarire in questa vicenda…

“Giornata di lutto”, l’inviata di Unomattina Estate interviene in diretta da Catania

Subito dopo Maria Soave ha dato la parola all’inviata della trasmissione, intervenuta in diretta da Catania. “Quella di oggi è una giornata di lutto, si raccoglierà una comunità intera per le esequie della bambina, che si svolgeranno a partire dalle 17.00 nella cattedrale di Sant’Agata” ha detto la giornalista, parlando appunto dei funerali di Elena Del Pozzo. L’inviata di Unomattina ha detto inolte che sarà il vescovo a celebrare la santa messa, che potrà essere seguita in streaming da coloro che non saranno sul posto.

A Mascalucia è stato proclamato il lutto cittadino

ha annunciato subito dopo la giornalista, che ha poi concluso: “Sia la comunità di Mascalucia che quella di Catania faranno sentire il loro abbraccio”.

La piccola Elena ricordata anche ieri sia a Unomattina che ad Estate in diretta

Della bambina uccisa dalla madre a Catania si è parlato anche nell’appuntamento di ieri del contenitore del mattino di Rai1, sempre con Maria Soave, che con i suoi ospiti ha affrontato il tema del dolore visto dagli occhi dei bambini, e ad Estate in diretta, dove Roberta Capua è apparsa sconvolta da questa terribile vicenda. Oggi, poi, a Unomattina è intervenuto il Comandande dei Carabinieri che sta coordinando le indagini dichiarando che dal momento dell’interrogatorio e della conseguente confessione del delitto, la mamma non ha mai mostrato segni di pentimento. Che dire? Una vicenda davvero molto triste e impossibile da comprendere.