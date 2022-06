Uomini e Donne: Andrea ha dimenticato Veronica Rimondi con un’altra? Il gossip

Andrea Della Cioppa si è fidanzato dopo Uomini e Donne? L’ultimo gossip

E’ stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti il ragazzo, nel periodo in cui ha corteggiato la tronista Veronica Rimondi, è riuscito a conquistare il cuore di molti telespettatori, i quali sui social non hanno nascosto che lo vorrebbero tanto vedere sul trono nella prossima edizione del dating in partenza a settembre. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè si segnala che in queste ore sono circolati diversi rumor che hanno riportato che l’ex corteggiatore si sarebbe fidanzato con Lilli Pugliese. Sarà vero?

Uomini e Donne: l’ex corteggiatore è fidanzato con Lilli Pugliese? Ecco tutta la verità

Ovviamente molti fan, dopo essere venuti a conoscenza di questo rumor, si sono subito precipitati su instagram per chiedere ad Andrea Della Cioppa se è vero che ha iniziato una storia d’amore con la popolare ex corteggiatrice di Luca Salatino. E il ragazzo, che ha recentemente criticato Riccardo Guarnieri per il modo in cui si è comportato con Ida Platano, ha subito risposto con la sua solita ironia: “Si, io e lei stiamo insieme…Solo che lei non lo sa e neanche io…” Insomma una risposta ironica che ovviamente ha fatto capire a tutti che il giovane non ha trovato nessuna ragazza, nonostante stiano circolando diversi rumor che hanno riportato l’esatto opposto.

L’ex corteggiatore pronto ad andare in vacanza: dove andrà a rilassarsi e a divertirsi

In queste ultime ore Andrea Della Cioppa ha pubblicato un altro video su instagram in cui ha rivelato dove andrà in vacanza questa torrida estate. Ed in questa occasione l’ex protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne non ha nascosto che è sempre andato in Puglia, e anche quest’anno farà tappa lì:

“La Puglia è stupenda, come tutta l’Italia…Ammetto che ci vado ogni anno ormai…E anche questa estate sicuramente ci tornerò…”

Intanto si segnala che stanno circolando diverse voci di corridoio su un suo eventuale approdo sul trono del dating show. E lui in una recente intervista rilasciata a MondoTv24 non ha fatto mistero che qualora dovesse arrivare la proposta dalla redazione del programma accetterebbe ben volentieri.