Riccardo Guarnieri nel mirino di Andrea Della Cioppa: “Non gli credo molto”

Uomini e Donne, il cavaliere non convince Andrea Della Cioppa: “Alcune cose poteva evitarsele”

In queste ultime ore l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi ha rilasciato una lunga intervista al portale web MondoTv24. Ed in questa circostanza ha parlato a 360 gradi della sua esperienza nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ad un certo punto il redattore gli ha chiesto di esprimere una sua opinione su Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, i quali hanno dato vita ad infinite dinamiche in questo finale di stagione. E proprio sul cavaliere tarantino il corteggiatore non ha lesinato critiche, non facendo mistero di nutrire forti dubbi nei suoi confronti:

“Per l’età che ha alcune cose potrebbe evitarle…Un po’ potrebbe fargli comodo questa situazione, un po’ per l’insicurezza che ha di fondo…Gli credo poco…”

su Ida Platano invece non ha avuto alcun dubbio nel tessere le lodi: “Mi è piaciuta subito…”

Andrea Della Cioppa pronto a fare il tronista: “Sarei ipocrita a dire di non volerlo fare”

Il redattore del portale MondoTv24 ha poi chiesto al giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne se accetterebbe di fare il tronista, qualora dovesse arrivare la proposta da parte della redazione di Maria De Filippi. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito risposto positivamente asserendo senza indugio alcuno che sarebbe stato ipocrita a dire il contrario:

“Voglio innamorarmi…E’ inutile fare gli ipocriti, credo che il 99.9% dei ragazzi che partecipano a Uomini e Donne, se dovessero proporre loro il trono, accetterebbero…”

Il giovane, che giorni fa ha espresso dubbi su Veronica Rimondi, ha poi dichiarato di aver sempre creduto fermamente nel programma: “In due mesi ho vissuto emozioni che non provavo da tempo…”

Matteo Farnea criticato dall’ex corteggiatore: “L’ho trovato un po’ teatrale”

Andrea Della Cioppa, sempre in questa intervista rilasciata al portale MondoTv24, ha poi espresso una sua opinione sul rivale di sempre a Uomini e Donne, il quale è riuscito a conquistare il cuore della tronista Veronica Rimondi. E in questa circostanza il ragazzo ha colto la palla al balzo per sferrargli una frecciata velenosa: “Nel percorso nei sentimenti l’ho trovato teatrale e incentrato su di sè…” Andrea ha comunque voluto precisare di non aver mai messo in dubbio i suoi sentimenti nei confronti della tronista.