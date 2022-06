Anticipazioni Uomini e Donne: volto noto tra i tronisti? L’indiscrezione

Quattro nuovi tronisti nella prossima edizione del dating show: uno di loro sarà un volto noto?

Uomini e Donne è finito ormai due settimane fa con la scelta di Veronica Raimondi, la quale ha deciso di lasciare lo studio mano nella mano con Matteo Farnea. Ma nonostante il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sia finito da poco c’è da segnalare che stanno già circolando i rumor sulla prossima edizione. E proprio a tal proposito poco fa l’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato di essere venuta a conoscenza che anche nella prossima stagione Tv i tronisti dovrebbero essere ben quattro, di cui uno forse noto:

“Tra i tronisti, che saranno quattro, troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a…”

Chi potrebbe essere?

Uomini e Donne anticipazioni: la conduttrice conferma la stessa formula

Sempre la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha anche rivelato che la formula del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi dovrebbe rimanere totalmente invariata, visto l’ottimo successo di ascolti ottenuto la scorsa edizione (il programma ha anche toccato il 30% di share sbaragliando completamente l’agguerrita concorrenza):

“Molto probabilmente a settembre ritornerà la formula ancora mista, ovvero classico ed over insieme…”

C’è inoltre da segnalare che diversi rumor hanno anche riportato che nella prossima stagione Tv le scelte dei tronisti potrebbero andare in onda in prima serata, com’è successo anni fa con Luigi, Teresa e Lorenzo.

Federica Aversano e Lilli Pugliese verso il trono? Le ultime indiscrezioni

Chi potrebbero essere i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma le voci di corridoio già si sprecano. Difatti sono stati tanti i rumor a rivelare che le due ex corteggiatrici protagoniste di quest’ultima edizione del dating show potrebbero salire sul trono, alla ricerca spasmodica del loro principe azzurro. Per quanto riguarda invece gli uomini si segnala che Andrea Della Cioppa ha già dichiarato di essere molto interessato a diventare tronista, dopo non essere stato purtroppo scelto da Veronica Raimondi. Intanto i provini sono già aperti, e chi volesse partecipare al programma basta che vada sul sito della web Tv Witty per compilare il form ed essere così richiamo dalla redazione.