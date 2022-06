Uomini e Donne in prima serata? Nuovo rumor sul dating di Maria De Filippi

Maria De Filippi pronta a riportare le scelte in prima serata? Arriva l’ultima indiscrezione

Anche quest’ultima edizione di Uomini e Donne è stata archiviata. Tuttavia non cessano i rumor sul popolare dating show. E giusto poco fa, come riportato dal portale web del magazine di gossip Novella 2000, l’influencer Amedeo Venza ha rivelato che nella prossima stagione Tv pare ci sia la concreta possibilità di rivedere in onda le scelte dei vari tronisti in prima serata, com’è successo qualche anno fa: “Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero ritornare le scelte serali…” Per chi non se lo ricordasse all’epoca sono andate in onda in prima serata le scelte di Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella.

Uomini e Donne: ecco perchè il dating non è andato più in onda in prima serata

In tanti si staranno chiedendo il motivo per cui le scelte dei tronisti non sono più andate in onda in prima serata su Canale 5, nonostante quelle puntate avessero ottenuto un discreto successo, tanto da riuscire a battere addirittura Sanremo Young di Antonella Clerici. A rivelarlo è stato lo stesso Amedeo Venza su instagram. Difatti pare che Maria De Filippi, la quale è stata vicina ad Agata Reale in un momento molto complicato della sua vita, abbia deciso di stoppare momentaneamente gli speciali in prima serata soprattutto per via della pandemia:

“Un format che in passato ha avuto un grande successo, ma che qualche anno fa è stato messo da parte per via anche del lockdown…”

Potrebbe esserci davvero questo gradito ritorno del dating show in prima serata nel prossimo autunno?

Nuovi tronisti del dating show: chi saranno? I primi rumor

Intanto si segnala che i rumor sui nomi dei prossimi tronisti di Uomini e Donne si sprecano online e sulla carta stampata. E c’è già da dire che molte voci di corridoio hanno riportato che i telespettatori nella prossima stagione Tv potrebbero vedere sul trono Federica Aversano e Lilli Pugliese, le quali si sono fatte molto apprezzare per la loro schiettezza e sensibilità. Per quanto riguarda gli uomini invece ha già dichiarato la sua eventuale disponibilità Andrea Della Cioppa, che a MondoTv24 non ha fatto mistero di volersi presto innamorare.