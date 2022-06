Uomini e Donne anticipazioni: svelata la data di inizio della nuova edizione

Maria De Filippi torna con il dating show nella prossima stagione Tv: svelata la data

La prossima stagione Tv inizierà a settembre. E ovviamente ai nastri di partenza ci sarà anche la popolare conduttrice con Tu Si Que Vales (sarà come al solito in giuria) e Uomini e Donne. Ma quando inizierà la tanto attesa nuova edizione del dating show quotidiano di Canale 5? In base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda o il 12 o il 19 settembre: “Escluderei a priori il 5…Tuttavia se dovessero cambiare idea sicuramente una bella notizia…” Si ricorda che comunque le registrazioni inizieranno a fine agosto, come ogni anno. Ed in questa occasione verranno svelati anche i nomi dei nuovi tronisti.

Uomini e Donne anticipazioni: chi saranno i nuovi tronisti della prossima edizione?

Ovviamente c’è tanta attesa per i nomi dei nuovi tronisti della prossima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. In base a diverse indiscrezioni pare che in pole position per sedersi sul trono ci sarebbero Federica Aversano, Alessandro Verdolini e Lilli Pugliese. C’è inoltre da segnalare che Andrea Della Cioppa, il quale ha criticato Riccardo Guarnieri, ha già dichiarato che qualora dovesse arrivare la proposta da parte della redazione del dating show accetterebbe più che volentieri. Chi saranno quindi i tronisti della prossima edizione del programma? Tutti questi rumor verranno confermati?

Gemma Galgani sarà nel parterre femminile del dating show? Le ultime indiscrezioni

C’è inoltre da dire che in queste ultime settimane sono circolate online diverse indiscrezioni sul fatto che la popolare dama potrebbe non essere più nel parterre femminile di Uomini e Donne alla ricerca dell’uomo della sua vita. Altri rumor l’hanno addirittura data quasi sicura nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma qual è la verità? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato l’informatissima fanpage instagram thepipol_tv, che ha smentito queste illazioni asserendo che la dama non parteciperà al reality show di Alfonso Signorini perchè continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse del programma quotidiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.