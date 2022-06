Uomini e Donne: il dolore di Gemma Galgani per il ricordo di Piripicchio

Gemma Galgani ricorda il suo amato gatto scomparso anni fa: “Rimarrai sempre nel mio cuore”

Due settimane fa è finita definitamente quest’ultima edizione di Uomini e Donne. E anche stavolta la protagonista assoluta del dating show di Maria De Filippi è stata la rivale di Tina Cipollari. Quest’ultima è sempre stata molto attiva anche sui social. E giusto in queste ultime ore ha dedicato uno struggente post su instagram al suo amico a quattro zampe, Piripicchio, che purtroppo 6 anni fa è venuto a mancare lasciandole un vuoto enorme nel suo cuore, e non solo: “Piri sarai sempre nel mio cuore…”

Uomini e Donne, la dama soffre ancora per la perdita del suo Piripicchio: l’affetto dei fan

Ovviamente il post di Gemma Galgani è stato commentato anche da tantissimi suoi fan, che hanno subito voluto far sentire la loro vicinanza in questo suo momento di sconforto, visto che proprio sei lunghi anni fa ha perso il suo amico a quattro zampe. Ovviamente la dama, la quale è finita al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto. Si ricorda che proprio la sua improvvisa scomparsa è stato un dolore incredibile per la dama, che per giorni si è chiusa in sè stessa. Da quel momento in poi non ha più voluto alcun animale al suo fianco.

Anticipazioni Uomini e Donne, la dama tornerà in studio? Le indiscrezioni

In queste ultime settimane c’è inoltre da segnalare che Gemma Galgani è finita al centro dei rumor per via del suo futuro nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Molti rumor hanno rivelato che la sua presenza nella prossima edizione del programma potrebbe essere a rischio. Altre voci di corridoio invece hanno riportato che quest’ultima dovrebbe essere nel parterre femminile, ma il suo ruolo da protagonista potrebbe rischiare seriamente di essere ridimensionato per lasciare spazio alla sua amica Ida Platano, che con la sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri ha appassionato milioni di telespettatori. E chissà se sarà arrivato il momento per lei magari per fare una nuova esperienza in qualche altro programma Tv.