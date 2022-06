Uomini e Donne, Ida Platano pronta per un cambiamento: “Oggi mi prendo…”

Dama di Uomini e Donne cambia look e svela: “Oggi mi prendo una giornata per me”

Ha deciso di rispondere con il sorriso agli haters Ida Platano, bersagliata di recente sui social. La dama infatti si è mostrata solare e allegra nelle sue storie su Instagram e ha annunciato una novità: un cambio look. Proprio così! Terminata la stagione invernale ha deciso di iniziare l’estate con un rinnovamento, un cambiamento nei capelli che, come si sa nelle donne spesso annuncia anche una rivoluzione nella vita. Sarà questo il caso della protagonista di Canale5? Quel che è certo è che ha commentato così sui social:

“Oggi mi prendo una giornata tutta per me, cambiamenti cambiamenti bionda bionda bionda”.

Insomma la 40enne si è detta pronta per cambiare colore di capelli e passare da mora a bionda, tornando al look che portava i tempi in cui era insieme a Riccardo Guarnieri.



Ida Platano ci ripensa e interrompe il cambio look: “Mi sono fermata”

Ha tenuto i fans con il fiato sospeso la protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne che, dopo aver annunciato un cambio look, si è mostrate poi nelle storie su Instagram ancora con la chioma scura. “Mi vedete ancora mora perchè mi sono fermata” ha raccontato, proseguendo poi così: “Prima i clienti poi io, adesso inizierò”. La dama ha ultimato ieri sera il suo cambio look e molto probabilmente oggi mostrerà ai suoi numerosissimi followers il risultato del lavoro della sua collaboratrice. Intanto si prepara per le vacanze che saranno in Italia, molto probabilmente al mare. Non è escluso che a raggiungerla possa esserci anche Gemma Galgani, la sua amica del cuore.

“Eliminare le persone nocive non significa odiarle”, la risposta agli haters della dama di Uomini e Donne

Intanto Ida Platano, difesa da un cavaliere, continua a dover far fronte alle critiche degli haters che la bersagliano per il suo aspetto fisico e, proprio per rispondere a loro, ha postato questa dichiarazione su Instagram:

“Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per se stessi”.

Nel frattempo la dama continua ad essere single e a pensare probabilmente a Riccardo Guarnieri, ma è pronta a mettere se stessa al primo posto, seguendo il consiglio che nelle scorse settimane le ha dato Tina Cipollari, chiamata in causa di recente dalla 40enne. Riuscirà a mantenere la promessa e non cadere negli errori del passato?