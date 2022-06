Uomini e Donne, Ida Platano si difende dalle critiche: “Gente frustrata!”

La storica dama del trono over attaccata pesantemente sui social: la sua reazione

Ida Platano una storica protagonista del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore oltre a condividere sui social una citazione eloquente ha postato gli screenshot di alcune pesanti offese ricevute in privato. La nota parrucchiera per iniziare si è difesa scrivendo un semplice: “Gente frustrata!”. Le testuali sono soltanto alcune delle critiche che la ex di Riccardo Guarnieri si è trovata a leggere: “Che sgorbio! Un testone senza collo”, “Se fossi in te invece di mettermi il profumo mi laverei perchè sai davvero di sporco e puzzolente”.



La rabbia della ex di Riccardo Guarnieri: “Questa cattiveria non si può sentire”

A catturare l’attenzione di diversi utenti della rete nella giornata di oggi è stata Ida Platano. Per iniziare la dama di Uomini e Donne ha rotto il silenzio scrivendo queste parole: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”. Poi l’ex di Riccardo Guarnieri ha mostrato tra le storie del suo profilo Instagram dei messaggi offensivi ricevuti, tra cui il seguente: “Testa di merda guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”.

La replica della parrucchiera non si è fatta attendere: “Io non so chi ci sia dietro questo account, se è una donna o un uomo, ma questo non mi importa, ma cosa mangiate la mattina? Veleno!”. Parecchio arrabbiata ha aggiunto: “Questa cattiveria di augurare la morte veramente non si può sentire, fatevi un esame di coscienza, perchè aiuto. Vi auguro lo stesso una buona giornata, la mia giornata non cambia”. Infine ha concluso il suo sfogo così: “Se domani mattina non ci sono importa a mio figlio, a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia, adios”.

La nota parrucchiera commossa dalla storia di una ragazza: “Ne ha passate tante”

