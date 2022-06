Uomini e Donne, imprevisto per Isabella Ricci: è successo alle nozze con Fabio

“Temporali! Pioveva ogni cinque minuti”: imprevisto durante il matrimonio di Isabella-Fabio

Non sempre i giorni che si sognano vanno per il verso giusto, soprattutto i matrimoni sono soliti essere vittime designate delle condizioni meteorologiche avverse. E’ quello che è successo con l’ex dama di Uomini e Donne Isabella Ricci, come ha raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: “Pioveva ogni cinque minuti. Un susseguirsi di temporali”. Ma il detto lo sanno tutti: sposa bagnata sposa fortunata e dato che lei ha sposato l’uomo della sua vita si può dire che corrisponda al vero.

L’ex dama di Uomini e Donne racconta il momento più forte vissuto alle nozze con Fabio

Ebbene sì, Isabella Ricci è convolata a nozze con Fabio Mantovani a fine maggio per la gioia di tutti gli spettatori che hanno seguito il suo percorso all’interno del talk show sentimentale di Maria De Filippi. Se tutte le dame e i cavalieri facessero così il programma avrebbe ancora di più senso di esistere e di essere un vero e proprio successo di pubblico. E invece ci sono persone che non riescono a gettare il cuore oltre l’ostacolo e lasciare indietro dubbi e paure. Ma qual è stato il momento più forte vissuto durante le nozze con Fabio? E’ lei stessa a svelarlo nell’intervista rilasciata al sopracitato settimanale: “E’ stato quando lui si è avvicinato con i suoi figli dicendomi che era tutto il loro pacchetto familiare”.

Isabella Ricci ha ricevuto gli auguri di Tina Cipollari, ma non di Gemma

Gli auguri di Tina Cipollari all’elegante ex dama di Uomini e Donne sono arrivati, rinnovando una stima che non è mai scesa, mentre da Gemma Galgani neanche un messaggio. E manco Ida Platano (che sta diventando come Gemma) le ha fatto gli auguri per il matrimonio con Fabio. E pensare che le nozze è un giorno speciale dove si potrebbero sotterrare tutte le ruggini e le incomprensioni del passato. Un’occasione sprecata. Ma poco male: ora inizia una vita da sogno per Isabella che si dividerà tra l’Italia e Dubai. Il loro è un progetto di vita bellissimo e avranno l’occasione di crearsi nuove amicizie che possano maturare ancora di più nel tempo.