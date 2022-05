Ida Platano non piace a Isabella Ricci: “Sta diventando come Gemma Galgani”

Isabella Ricci non risparmia Ida e Riccardo: lei assomiglia a Gemma, lui è polemico

Per finire in bellezza la stagione televisiva di Uomini e Donne si è deciso di far tornare Riccardo Guarnieri al fine di mettere un po’ in difficoltà l’indecisa Ida Platano, che dopo di lui ha solo avuto relazioni risicate e per nulla convinte. Tina Cipollari è una delle sue più feroci detrattrici e chi è molto critico nei confronti di questa coppia scoppiata anni fa, e che sembra essere una minestra riscaldata, è l’ex dama Isabella che, in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, non risparmia loro delle critiche: “Lei sta diventando come Gemma mentre lui è polemico e ha delle difficoltà nell’arrivare al dunque”.

Armando Incarnato non si congratula con l’ex dama, che ammette: “Poco mi importa”

Oltre a parlare di Ida, che sta avendo dei problemi, bisogna dire che sono stati tanti coloro che si sono congratulati con Isabella Ricci per l’imminente matrimonio con Fabio Mantovani (convoleranno a nozze il 28 di questo mese), tranne alcuni, che non si sono proprio neanche lontanamente avvicinati: tra questi anche Armando Incarnato, che ce l’ha sempre avuta a morte con lei per delle questioni mai del tutto dimostrate, e che gli hanno solo attirato ancora più antipatie. “Poco mi importa di cosa pensa lui” ha risposto lei alla domanda della giornalista che l’ha intervistata per il settimanale ufficiale della trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale5.

Uomini e Donne, matrimonio tra Isabella e Fabio: come sarà e cosa indosseranno

Ebbene sì, presto ci sarà il matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ma come sarà la cerimonia? Che cosa indosseranno? Sarà una festa tra amici, in tutto una settantina di persone, e le nozze si celebreranno nel comune di Pescantina e sicuramente faranno due cambi d’abito: uno per la cerimonia vera e propria e uno più sbarazzino per quando si potranno distendere con gli ospiti e gli amici. I look saranno top secret fino all’ultimo e non ci saranno grandi addii al celibato/nubilato: lui passerà la notte prima del grande giorno a cena con i suoi figli mentre lei farò una semplice cena con una sua carissima amica. Tra gli invitati anche alcuni volti noti di Uomini e Donne: Marcello Messina, Elisabetta e Samantha Curcio.