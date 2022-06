Uomini e Donne, Soraia dopo la scelta: “Ho paura”, c’entra Luca Salatino

Soraia Ceruti ha paura di dire che è innamorata di Luca Salatino: la confessione

Si è concluso nel migliore dei modi Uomini e Donne: non solo dal punto di vista degli ascolti tv, che sono stati altissimi, ma soprattutto dei sentimenti in gioco. Luca Salatino ha scelto Soraia Ceruti sorprendendo un po’ tutti e lei, al settimanale ufficiale della trasmissione, ha ammesso di avere un timore: “Ho tantissima paura a dire che sono proprio innamorata. E’ una sensazione del tutto nuova”. Lei prova davvero qualcosa di forte e spera che questo sentimento non smetta mai di crescere, ma che si possa evolvere giorno dopo giorno al fine di vivere una felicità senza pari.

Luca Salatino dopo la scelta racconta: “Ho percepito il timore di Soraia di perdermi”

Durante le ultime esterne Soraia Ceruti si è mostrata davvero impaurita e questa cosa ha fatto scattare qualcosa in Luca Salatino che, al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha raccontato: “Ho percepito il suo timore di perdermi” e allora lì ha capito che ci teneva davvero e gli ha dato delle grandi certezze. E poi c’è stato un episodio durante il discorso finale che ha fatto tremare per un secondo i fan e il suo pubblico: lei ha aspettato un po’ prima di dirgli ‘sì’ perché non capiva come mai si fosse comportato in quel modo nella loro ultima esterna. Alla fine però i due si sono abbracciati, lei in lacrime, e infine sono andati dietro le quinte per parlare e raccontarsi a cuore aperto.

Uomini e Donne: Luca ha fatto pace con Federica Aversano, Matteo e Soraia si sono chiariti

Il mondo di Uomini e Donne è fatto di amori, conflitti, gelosie, invidie e quant’altro. Ma poi si trova il tempo anche per chiarire, come hanno fatto alcuni protagonisti di questa stagione: Luca Salatino (che ha cambiato vita dopo la scelta) ha avuto modo di fare pace con Federica Aversano, soprattutto per il bene di Soraia, mentre quest’ultima ha avuto modo di chiarire con Matteo Ranieri (amico fraterno di Luca). Insomma, l’augurio è che tutti possano essere felici e innamorati soprattutto ora che è finito il programma condotto da Maria De Filippi.