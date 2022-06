Uomini e Donne, Lilli Pugliese ammette: “Io tronista? Non sono molto adatta”

L’ex corteggiatrice ritornerà nel noto dating show? Arriva la sua risposta

Lilli Pugliese una ex corteggiatrice di Luca Salatino, da quando ha concluso l’esperienza nel dating show pomeridiano di Maria De Filippi non perde l’occasione per ringraziare tutti i suoi fan. La ragazza che in tv ha raccontato di aver avuto una difficile infanzia, a chi le ha chiesto: “Se dovessero proportelo andresti al trono?”, ha risposto:

“Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono“.

La non scelta di Luca Salatino confessa: “Vorrei essere un po’ più tosta e meno sensibile”

Mentre Luca Salatino continua a mostrarsi felice e sorridente sui social al fianco della fidanzata Soraia Allam Ceruti, la ragazza con cui ha deciso di lasciare Uomini e Donne, la sua ex corteggiatrice Lilli Pugliese continua a essere al centro del gossip. Quest’ultima nelle scorse ore ha risposto a diverse domande che le hanno fatto i suoi follower, tra le storie del suo profilo Instagram. L’ex protagonista del trono classico per iniziare ha dichiarato: “Il mio miglior pregio è che so ascoltare le persone. Il mio peggior difetto e che delle volte faccio fatica ad esprimermi”. A proposito di ciò, ha svelato cosa vorrebbe cambiare del suo carattere: “Vorrei essere un po’ più tosta e meno sensibile così da non prendere più batoste nella mia vita in generale”. La 28enne ha svelato i suoi sogni nel cassetto: “Il primo è realizzarmi nell’ambito lavorativo come stilista/sarta. La seconda è creare una famiglia unita”.

Lilli Pugliese in difficoltà dopo Uomini e Donne: “Mi sono chiusa in me stessa”

Intanto di recente l’ex corteggiatrice in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, la rivista del celebre programma di Canale 5, riferendosi a come si è sentita a seguito della decisione di Luca Salatino di scegliere Soraia Allam Ceruti ha confessato: “Non nego che ho passato qualche giorno particolarmente difficile perchè mi sono chiusa in me stessa, purtroppo quando sto male tendo a farlo”. Inoltre ha spiegato la ragione per cui tra lei e l’ex tronista c’era poca compatibilità: “Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perchè in molti casi i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e lui è andata così”.