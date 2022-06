Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e il timore nel diventare papà: “Ho paura”

Claudia Dionigi in dolce attesa. Il fidanzato ammette: “E’ una sensazione strana”

Di recente è arrivato sui social l’emozionante annuncio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi,una coppia nata nel dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’ex tronista e la sua fidanzata hanno fatto sapere di aspettare il loro primo figlio, attraverso un video pubblicato su Instagram. Dopo la bellissima notizia che ha reso felicissimi i fan del popolare programma, l’ex tronista ha risposto a diverse domande dei suoi follower non nascondendo la sua preoccupazione. L’influencer a chi gli ha chiesto che sensazione prova sapendo che diventerà padre ha risposto:

“E’ una sensazione strana, da una parte ho una paura fo**u** perchè non so come si fa il padre quindi è normale avere paura, dall’altra sono l’uomo più felice del mondo perchè non c’è cosa più bella”.

Lorenzo Riccardi non assisterà al parto della compagna: “Sono un fifone”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi due ex protagonisti di Uomini e Donne ancora parecchio innamorati a distanza dalla nascita della loro storia d’amore nel dating show, in questi giorni hanno condiviso un video emozionante di coppia sui social che ha fatto immediatamente il giro del web. A sorpresa l’ex corteggiatrice ha annunciato che diventeranno genitori con queste parole: “Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice. Papà e mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”.

L’ex tronista nelle scorse ore ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, e oltre ad ammettere di avere paura per il fatto di non sapere come si fa il padre, ha spiegato per quale motivo non assisterà al parto: “Sono un fifone e solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro, mi ricoverano”. Inoltre dopo aver confessato: “Sono felice non vedevo l’ora di diventare papà”, ha fatto sapere anche che gli piacerebbe avere un maschietto: “Io vorrei un maschio che mi spacca tutta casa”.

L’ex corteggiatrice svela come gestisce l’alimentazione in gravidanza: “Ecco perchè non mi abbuffo”

Claudia Dionigi invece oggi ha fatto sapere come sta gestendo l’alimentazione con la gravidanza: “Partiamo dal presupposto che a me piace mangiare, non mi sono mai fatta problemi, a casa cerco di mangiare bene, sano, anzi faccio pure gli spuntini che prima non ero abituata a fare”. L’ex corteggiatrice però ha precisato di non abbuffarsi: “Perchè le volte in cui mi è capitato di farlo non sono stata bene, non digerisco bene ultimamente, quindi mangio il giusto ma spesso”.