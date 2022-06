Uomini e Donne, Luca Salatino cambia vita dopo la scelta: “Ho bisogno di…”

Luca Salatino lascia Roma e segue Soraia: “Ho bisogno del tuo sorriso”

Ha chiuso la stagione 2021/22 di Uomini e Donne il tronista romano con una scelta da favola e un abbraccio tenero con Lilli (la corteggiatrice che era arrivata fino alla fine con la Allam), segno del suo buon cuore. Quel cuore che ha colpito Maria De Filippi lo scorso inverno quando il pugile aveva cercato di scalare il cuore di Roberta Ilaria Giusti, che invece aveva preferito Samuele. Ora però il 30enne ha finalmente trovato l’amore accanto alla bella italo-egiziana che lo ha folgorato fin dalla sua apparizione nel talk dei sentimenti Mediaset. Un colpo di fulmine che è stato cementato da una conoscenza profonda costellata anche da discussioni e chiarimenti. In questi giorni il tronista ha deciso di cambiare vita (anche se per un breve periodo), lasciando Roma per immergersi nella quotidianità della fidanzata. L’ha seguita infatti a Nesso, sul lago di Como, per un pranzo al sacco e un aperitivo con vista lago. “Io ho bisogno di questo sorriso”, ha dichiarato il tronista su Instagram Stories riferendosi alla compagna che ha risposto condividendo le stesse emozioni: “Anch’io ho bisogno del tuo”.



Uomini e Donne, tronista svela dopo la scelta: “Mi sento un po’ sottovuoto”

Ha scelto sotto una pioggia di petali di rosa Soraia Allam Ceruti, Luca Salatino, confermando un sentimento che il pubblico di Canale5 aveva visto crescere di puntata in puntata. Il tronista ha approfittato della festa del 2 giugno per raggiungere la ragazza a Como, città in cui vive, e conoscere i suoi amici e la sua realtà. “Mi sento un po’ sottovuoto” ha commentato, assaggiando le prelibatezze del luogo e scherzando con gli amici della ragazza, che ha ammesso di essersi presa un colpo durante la scelta. Lei è apparsa raggiante, felice per aver finalmente coronato il suo sogno d’amore, smettendola di condividere il ragazzo con le altre corteggiatrici. Un mondo fatto di piccole cose, di panini con la salsiccia mangiati per strada e pomeriggi passati con gli affetti più cari quello della bella 30enne.

Lilli Pugliese pronta ad accettare il trono? Cosa è successo dopo l’addio a Luca Salatino

Intanto mentre il tronista e la sua scelta sono pronti a vivere un’estate d’amore. L’altra corteggiatrice del romano ha ammesso che deve ancora riprendersi dalla botta. Il rifiuto ha segnato la ragazza che ha sperato fino all’ultimo di uscire dal programma con il 30enne, ma ha anche ammesso ai microfoni di MondoTv24 che accetterebbe il trono di Uomini e Donne a settembre e non disdegnerebbe trovare l’amore in tv.