Uomini e Donne, Luca Salatino sceglie Soraia che ammette: “Mi è venuto un colpo”

Soraia lascia il programma con il tronista ma prima lo rimprovera: “Mi hai fatto stare malissimo”

Nella puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi di oggi c’è stata la scelta di Luca Salatino. Il tronista ha lasciato il programma con Soraia Ceruti nonostante gli alti e bassi, facendola rimanere spiazzata. Quest’ultima soprattutto prima di andarsene via con il 29enne l’ha rimproverato:

“Perchè hai fatto così nell’ultima esterna, era freddissimo, me lo spieghi, mi hai fatto stare malissimo“.

Lilli Pugliese disperata. La conduttrice la rassicura: “Hai una vita davanti. Non pensare di aver perso”

Per Luca Salatino non è stato semplice comunicare a Lilli Pugliese di non essere la sua scelta, dopo non aver nascosto di avere molta ansia. Oggi a Uomini e Donne, per iniziare il tronista si è rivolto alla corteggiatrice che ha avuto un infanzia difficile dicendole: “Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi avevi colpito, mi ricordo la prima esterna, ho sentito qualcosa di forte, mi ricordo anche la seconda esterna, tra risate, spensieratezza, e poi c’è stata l’esterna più bella, la cena, e sulla terrazza il nostro primo bacio”. Parecchio commosso il 29enne ha continuato il suo discorso: “Ho cominciato a vedere delle paure, quando non ti ho più trovato per me è stato un duro colpo, poi ho conosciuto la parte più bella di te, però alla fine ho dovuto ascoltare…”. A interrompere il tronista ci ha pensato Maria De Filippi, che vedendo la corteggiatrice in lacrime l’ha confortata:

“Sei forte, questa roba non è niente rispetto a quello che hai passato, hai diritto a una persona che ti ami tanto, hai una vita davanti, non pensare di aver perso“.

Luca Salatino dopo la scelta ribadisce: “Sono stato veramente in difficoltà”

Lilli è stata elogiata da Tina Cipollari, per aver abbracciato il tronista: “Mi ha colpito tantissimo, sei una bravissima ragazza con un grande cuore, non prenderla come una sconfitta”. Il tronista quando è entrata Soraia in studio le ha detto: “Abbiamo iniziato il percorso tra risate e imbarazzo, ti ho visto sempre pronta a dare tutta te stessa per me, c’è stato poi un qualcosa che si è perso, quel sorriso era cambiato, non era più spensierato”. La corteggiatrice ha affermato: “L’ho capito dall’ultima esterna, eri distaccato”. Il tronista ha stupito la ragazza di origini egiziane: “Qualcosa dentro di me era cambiato, in qualcosa bellissimo, sentirti così lontana mi ha fatto capire quanto mi mancava quel sorriso, c’è stato un momento quando ci siamo dati il primo bacio, che ho detto al nostro primo tramonto insieme, perchè vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti altri insieme”. Dopo il ballo sotto i petali rossi, la ragazza infatti ha ammesso: “Mi è venuto un colpo, stavo svenendo, non me lo aspettavo, è stato uno str*nz*”. Quando la conduttrice ha affermato: “E’ chiaro che l’ha fatto apposta”, il diretto interessato ha ribadito: “Sono stato veramente in difficoltà, i pensieri ti frullano”.