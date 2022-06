Uomini e Donne, Matteo Farnea ci è rimasto male: la colpa è di Veronica

“Dopo la mia lettera Veronica non mi ha cercato”: Matteo svela di esserci rimasto male

Alla fine anche Veronica Rimondi ha scelto il suo cavaliere ovvero colui con cui, si spera, costruirà una bella vita al di fuori delle telecamere: Matteo Farnea. Ma c’è un retroscena che lui ha svelato nella prima intervista di coppia rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine: dopo averle letto quella lettera così romantica e piena di parole sentite “lei non mi ha cercato” e “ci sono rimasto male” perché avrebbe voluto avere un riscontro da parte sua immediato. Ma poi, alla fine, tutto si è chiarito con il momento tanto attesa della scelta sotto una pioggia di petali rossi.

Veronica Rimondi svela come sta andando con il ragazzo che ha scelto: “Va tutto a gonfie vele”

Ma come sta andando con Matteo Farnea? “Va tutto a gonfie vele” ha svelato l’ex tronista che lo ha scelto nell’ultima puntata del talk show sentimentale di Canale5 e sempre al settimanale ufficiale ha raccontato che non si sono mai staccati un attimo, sono anime affini, e non potrebbe essere più felice di così. Tornasse indietro tornerebbe a sceglierlo sempre anche se un difetto c’è: la grande permalosità di lui. Ma sicuramente, dando tempo al tempo come si suol dire, i difetti verranno smussati e andrà sempre meglio, anche se lei ha commesso un errore che non è passato del tutto inosservato.

Uomini e Donne, il futuro di Matteo e Veronica: le loro parole non lasciano dubbi

E cosa succederà dopo Uomini e Donne alla neo-coppia composta da Veronica e Matteo? Ora come ora c’è il grande ostacolo della distanza, ma quando c’è l’amore i problemi si superano con una certa facilità. Vogliono trovare una soluzione e ci stanno già lavorando affinché possano unire vita professionale e sentimentale in un unico nido dove viversi l’un l’altro. Sul finire dell’intervista si sono fatti un augurio: lei si augura che il rispetto, tra loro, non manchi mai, così come la complicità, mentre lui si augura tanta sincerità; è sicuro che riusciranno presto a realizzare qualcosa di davvero grande e i loro numerosi fan glielo augurano sinceramente.