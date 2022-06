Uomini e Donne, Pinuccia e Alessandro stanno insieme? Il colpo di scena

I due protagonisti del trono over insieme a un concerto: il gesto inaspettato

Tra i protagonisti assoluti del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ci sono anche Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa. In queste ore sul web sta circolando uno scatto fotografico che ritrae il cavaliere e la discussa dama insieme allo stadio San Nicola di Bari, in cui si è svolto il concerto di Vasco Rossi. E’ stato proprio il cantautore a invitare il 91enne ad assistere al suo concerto lo scorso ottobre: in tale circostanza il protagonista del trono over assicurò che si sarebbe fatto accompagnare da uno dei suoi figli. A distanza di mesi è arrivato il colpo di scena, visto che il cavaliere a quanto pare ha cambiato idea.



La dama di Vigevano fotografata insieme ad Alessandro Rausa: l’espressione di lei è la stessa

Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa noti al pubblico per far parte del parterre di Uomini e Donne, sono finiti al centro del gossip. In particolare a parecchi utenti della rete non è di certo sfuggita la fotografia che ritrae i due protagonisti del trono over insieme allo stadio San Nicola di Bari, precisamente al concerto di Vasco Rossi. Il cantautore nei mesi scorsi ha regalato i biglietti al cavaliere, che fece rimanere senza parole la dama quando disse che avrebbe portato con sè uno dei suoi figli. A quanto pare quindi il 91enne ha chiesto all’ex infermiera di Vigevano di accompagnarlo a vedere il suo cantante preferito. A immortalarli ci hanno pensato alcuni fan, e nello scatto in questione i diretti interessati hanno optato per uno stile elegante come sempre ma non proprio adatto all’evento: il cavaliere infatti ha indossato uno smoking, mentre la dama un vestito lungo blu. Non sono mancati commenti sulla solita espressione seria della protagonista del trono over, che in questa stagione ha avuto diversi litigi con Tina Cipollari, tra cui il testuale ironico: “Sempre con la stessa faccia allegra”.

Proprio l’opinionista a maggio si è lamentata della dama dopo che la stessa ha fatto sapere di essere contenta del viaggio fatto con il 91enne dicendole: “Dove la vedete la contentezza sul volto di questa donna, mi viene da ridere, c’è una differenza di espressione del viso, lei è nera”.

Uomini e Donne: cosa è successo nelle ultime puntate di stagione tra Pinuccia e il cavaliere?

Il 91enne quindi nonostante nel seguitissimo programma ha sempre sottolineato di provare solamente amicizia nei confronti della dama di Vigevano è tornato a frequentarla, dopo averla invitata a fare una gita nella sua Lecce a maggio. In una delle ultime puntate di questa stagione, la protagonista del trono over oltre a essere stata furiosa con Tina Cipollari, si era lasciata andare a dei complimenti nei confronti del cavaliere: “E’ una persona rispettosa, noi ci vogliamo bene”. Lui invece aveva ribadito ancora una volta: “E’ un’amicizia bella”.