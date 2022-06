Uomini e Donne, problemi per Luca Salatino? “C’è un ostacolo tra me e Soraia”

“Amo Soraia, ma c’è un ostacolo: la distanza”, Luca Salatino lo ha ammesso

Quando si esce da Uomini e Donne può sembrare che la vita sia tutta rosa e fiori, ma bisogna sempre scontrarsi con la realtà dei fatti, e a volte relazioni che sulla carta potrebbero funzionare, finiscono per naufragare dopo pochi attimi. Non è assolutamente questo il caso dell’ex tronista romano e della sua fidanzata Soraia Ceruti: lui è certo di amarla, ma purtroppo tra loro si frappone qualcosa di spiacevole. “La amo, ma c’è un ostacolo ovvero la distanza. Vogliamo trascorrere tanto tempo insieme” ha confessato lui in un’intervista al settimanale Nuovo Tv.

Uomini e Donne, l’ex tronista ringrazia Maria De Filippi: “Ha creduto in me”

Se alla fine Luca Salatino ha avuto la fortuna di incontrare Soraia Ceruti e di amarla e di passare il tempo insieme a lei è solo grazie a Maria De Filippi che “ha creduto in me”. Ma l’ex tronista non ha trovato solo l’amore che, si spera, si riveli essere quello della sua vita, ma ha anche dichiarato di aver trovato il suo migliore amico nella figura di Matteo Ranieri. I due hanno trascorso tutto il tempo della loro esperienza televisiva insieme supportandosi come non mai e divertendosi tantissimo. La loro amicizia resisterà nel tempo e porterà nuovi frutti mano a mano che crescerà.

Luca Salatino svela cosa lo ha fatto innamorare di Soraia: “Mi mancava il suo sorriso”

Quando Aurora ha cominciato a corteggiare seriamente Luca Salatino, la sua Soraia si è allontana. In quel momento ha capito cosa stesse perdendo, “mi mancava il suo sorriso” e ha capito quanto stesse bene con lei. Insomma, quando ha capito che stava per perderla per sempre ha capito bene di essere innamorato di lei. Entrambi sono felici della loro relazione, anche se la distanza è tanta (lui vive a Roma, lei a Como), ma hanno la ferma intenzione di costruirsi un nido dove vivere insieme. Lei lo definisce un uomo buono e romantico, uomini così non ne esistono tanti, e i fan sperano che la loro storia possa durare sempre di più. Insomma, le novità per la coppia non sono finite qua.