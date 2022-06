Luca Salatino e Soraia, un incontro cambia tutto: novità per la coppia

Soraia Allam Ceruti conosce la madre del fidanzato: le presentazioni ufficiali in famiglia

Sono arrivate le presentazioni ufficiali in famiglia anche per Luca Salatino e la compagna, proprio come per Veronica e Matteo. La coppia nata a Uomini e Donne sembra al momento una delle più stabili nata nel programma e sta proseguendo passo dopo passo, senza affrettare troppo i tempi. I due ragazzi hanno deciso infatti al momento di non improvvisare una convivenza, ma di vivere un amore a distanza. Lei infatti vive a Como, mentre il tronista lavora a Roma. Divisi durante la settimana, la coppia si è rivista nel weekend e ha passato insieme tutto il fine settimana. È stata l’ex corteggiatrice questa volta a raggiungere il fidanzato, che la settimana scorsa invece era stato a Como per conoscere gli amici e i posti frequentati dall’italo-egiziana. Ora è stata lei a entrare nella quotidianità del bel romano che per l’occasione le ha presentato la donna più importante della sua vita: la mamma Rita come visibile nella foto in altro). Il tutto ovviamente è stato immortalato su Instagram.



Luca Salatino prende in giro la compagna: “Mamma mia, tutta vestita acrilico”

Sono di sicuro la coppia più simpatica nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne Soraia e il tronista romano. La corteggiatrice ha finalmente conosciuto la mamma del compagno e in questi giorni, durante l’incontro a Roma non sono mancate le battute e le frecciate ironiche dell’ex tronista per la fidanzata. “Mamma mia, tutta vestita acrilico con gli stivali”. Ha commentato così l’outfit della Allam il bel romano che ha sviscerato una lunga serie di battute che hanno subito fatto sorridere la fidanzata, visibilmente felice per averlo rivisto. Anche la colazione è diventata lo scenario di un simpatico siparietto per la coppia. Luca infatti ha ripreso la Allam per aver chiamato il classico cornetto “brioche”. La querelle sulla colazione ha finito per diventare anche oggetto di un vero e proprio sondaggio su Instagram.

Intanto stando agli ultimi indizi social, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti potrebbero essersi divisi di nuovo. In queste ore infatti l’ex tronista si è mostrato su Instagram durante il suo quotidiano allenamento in palestra, ma della fidanzata nemmeno l’ombra. Le storie della ragazza invece si interrompono a ieri sera, segno che potrebbe essere tornata a Como, pronta per una nuova settimana divisa dal compagno e al lavoro. Non è escluso però che presto i due protagonisti di Canale5 possano organizzare un viaggio insieme, il primo dopo lo scelta.