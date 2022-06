Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha partorito la seconda figlia: è nata Mia

L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi mamma bis: l’annuncio sui social

Nella giornata di oggi martedì 7 giugno 2022, Sabrina Ghio, nota al pubblico per essere una ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha fatto un lieto annuncio sui social. La nota 36enne nelle scorse ore ha condiviso uno scatto fotografico che la ritrae in ospedale insieme alla prima figlia Penelope e al suo futuro marito Carlo Negri. L’ex volto di Amici ha dato il benvenuto alla secondogenita con queste parole: “Adesso ci sentiamo completi, 3 kg di puro amore, alle 12,10 sei nata tu Mia Negri”.

L’ex ballerina di Amici aveva previsto il parto: “Ho qualche contrazione preparatoria”

Dopo aver passato diversi periodi difficili, finalmente Sabrina Ghio, una ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. La 36enne nella giornata di oggi ha messo al mondo la piccola Mia, avuta dal fidanzato e futuro marito Carlo Negri con cui ha ritrovato il sorriso. L’ex ballerina di Amici prima di dare alla luce la sua seconda figlia ha rotto il silenzio sui social, precisamente in dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram con queste parole: “Eccomi qui, lo so sono un po’ sparita oggi, in realtà sono state ore intense, perchè ho avuto la prova delle acconciature che farò ad agosto per il matrimonio”. Poi l’influencer ha aggiunto:

“Secondo me ho anche qualche contrazione preparatoria, in realtà non me le ricordo bene, ma credo siano questi, dolori ai reni, alla pancia, la sensazione come se dovessi andare in bagno, questi dolori si dimenticano”.

La piccola Mia è nata proprio in queste ore, e ovviamente l’affetto dei tanti fan dell’ex tronista si sta facendo sentire nel post in cui lei ha annunciato la nascita della bambina.

Sabrina Ghio fa una confessione sul futuro marito: “Si sta ca*ando sotto anche lui”

Sempre nelle scorse ore e prima del parto, l’ex protagonista di Uomini e Donne che di recente è scoppiata a piangere a Verissimo ha affermato: “Adesso preparo la cena, mi rilasso, tata sta di là, tato è un po’ in palestra”. Sempre riferendosi al suo fidanzato con cui è pronta a convolare a nozze ha aggiunto: “Si sta ca*ando sotto anche lui, ha una paura che io partorisca che voi non avete idea, fa ridere”.

Nello stesso video l’influencer romana ha inserito questa didascalia: “Abbiamo un po’ paura del parto tutti e due ma ci facciamo forza a vicenda! Ma lo vedo dagli occhi e da come mi sta attaccato!”.