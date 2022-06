Uomini e Donne, Sabrina Ghio replica alle critiche: “La cattiveria vi invecchia”

L’ex tronista di Uomini e Donne fa una richiesta ai fan: “Vi chiedo di non giudicare”

Sabrina Ghio nota al pubblico per essere una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi e diventata mamma per la seconda volta di recente, nelle scorse ore ha replicato alle critiche. L’ex tronista ha fatto una precisazione sulle storie pubblicate ieri sul suo profilo Instagram, con queste parole: “Comunque apro e chiudo parentesi, è solo per farvi capire che ognuna di noi ha i propri tempi, non siamo aliene, non sono aliena però devo dire che ho avuto un parto molto bello, che mi ha permesso di essere in forza subito”.

L’ex volto di Amici ha aggiunto: “Non mi sento sbagliata per aver ritagliato un po’ di tempo per me e il mio compagno, soprattutto perchè Penelope era tra le braccia dei nonni che vivendo a Caserta la vedranno di meno, non mi sento diversa”. Poi ha fatto una richiesta ben precisa ai suoi fan: “Vi chiedo di non giudicare”.



La confessione della nota influencer romana: “Avevo sempre molta paura”

A distanza di qualche settimana dal parto, precisamente dalla nascita della piccola Mia, l’ex tronista Sabrina Ghio è attiva sui social come al solito. Nella giornata di ieri la nota influencer romana ha pubblicato delle fotografie che la ritraggono insieme al suo futuro marito e con la sua secondogenita. Oggi la 36enne dopo aver fatto sapere ai suoi follower che la piccola Mia si è fatta tutto il viaggio Caserta/Roma a dormire, ha confessato: “Meno male! Diciamo che io le prime volte anche con Penelope mi ricordo che avevo sempre molta paura in macchina, adesso sono un po’ più sciolta, solo perchè è la seconda è ho un po’ più di coraggio”.

Poi l’ex volto di Uomini e Donne ha aperto un altro discorso, visto che ha risposto a coloro che a quanto pare non hanno gradito i suoi ultimi post. Dopo aver scritto: “Non sono aliena, non sono un robot”, ha affermato: “Sono veramente la donna che giudica meno di tutte, credo che una mamma sa cosa serve al proprio figlio, ma soprattutto sa cosa serve a lei, vi consiglio di farlo anche voi, la cattiveria vi fa invecchiare, ma vi fa venire le rughe”.

Sabrina Ghio sfida i pregiudizi dopo il secondo parto: “Non deve importarci ciò che dicono le persone”

Intanto di recente, l’ex protagonista del trono classico, ha sfidato i pregiudizi tornando a mostrare la sua pancia sui social dopo aver partorito la seconda figlia. L’influencer romana dopo non aver nascosto che inizialmente in questa seconda gravidanza per lei non è stato semplice sentirsi dire ciò che non avrebbe mai voluto, oltre a spiegare la ragione per cui ha imparato la lezione ha lanciato un messaggio importante: “Non deve importarci ciò che dicono le persone. Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse”.