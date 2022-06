Uomini e Donne ultima puntata: Veronica Rimondi sceglie Matteo, Andrea…

Anticipazioni puntata di oggi: Veronica Rimondi lascia il programma con Matteo

Ultima puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi saluterà oggi il pubblico di Canale5 chiudendo la stagione 2021-22. Una stagione segnata ancora dalla pandemia e dalle restrizioni che non hanno però impedito a tanti protagonisti del trono over e classico di trovare l’amore. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 si assisterà alla scelta della tronista, dopo l’addio di Luca Salatino e Soraia che si sono detti si ieri. Oggi la 26enne accoglierà in studio i suoi due corteggiatori, Matteo e Andrea, e rivivrà insieme a loro i best moment di questi mesi. Vestiti i tutto punto i tre ragazzi saranno sopraffatti dall’emozione e la tensione sarà palpabile. Come da etichetta i corteggiatori verranno fatti poi uscire dallo studio per essere chiamati uno alla volta. La ragazza chiamerà per primo Andrea, stando alle anticipazioni circolate sul programma, e poi farà entrare Matteo per rivelargli che lui è la sua scelta. Il ragazzo sarà felicissimo e la coppia ballerà sotto una pioggia di petali di rosa. Ma quale sarà la reazione dell’altro spasimante?



Uomini e Donne anticipazioni 1 giugno, Andrea Della Cioppa reagisce: cosa è successo dopo la scelta

Oggi nel salotto rosa di Canale5, Veronica Rimondi ripercorrerà a parole il suo percorso all’interno del programma, attraversando tutti i passi fatti con il 30enne di Pescara. Ma come reagirà il ragazzo alla non scelta? Molto probabilmente, nonostante la delusione, accoglierà con diplomazia il rifiuto. In queste settimane infatti Andrea ha sempre dimostrato di essere un ragazzo educato e con i piedi per terra. Inoltre non è escluso che Maria De Filippi posso offrire a settembre il trono al corteggiatore, come accaduto negli ultimi anni nel dating show di Canale5. Lo rivedremo dopo l’estate sull’ambita poltrona rossa?

Spoiler ultima puntata: Maria De Filippi ringrazia tutti, Tina Cipollari lancia una frecciata

Oggi a Uomini e Donne la puntata si chiuderà con un lieto fine per Veronica Rimondi che lascerà la trasmissione con la sua scelta. Ci sarà però spazio anche per il saluto di Maria De Filippi e i ringraziamenti di rito, dopo una stagione impegnativa e ricca di colpi di scena. Non mancheranno anche i commenti degli opinionisti che faranno un bilancio degli ultimi mesi trascorsi nel talk dei sentimenti Mediaset, chiamando in causa anche qualche esponente del trono over. Spazio perciò nell’ultimo appuntamento stagionale alle battute ironiche della bionda opinionista che saluterà Gemma Galgani e Pinuccia, oltre a Biagio e al fotografo arrivato da poco in trasmissione.