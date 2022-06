Uomini e Donne, Veronica Rimondi su Matteo svela: “Andata oltre l’apparenza”

Veronica Rimondi torna a parlare del suo fidanzato: “Ecco perchè l’ho scelto”

La popolare ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ovviamente il giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle qual è stato il motivo per cui ha deciso alla fine di lasciare lo studio del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi mano nella mano con Matteo Farnea. E la ragazza ha risposto con estrema disinvoltura, non facendo mistero di essere andata oltre l’apparenza:

“A prima vista può sembrare essere il classico ragazzo belloccio, con la battuta pronta che fa colpo sulle donne, però io sono andata oltre l’apparenza…”

Uomini e Donne, l’ex tronista non lo nasconde: “Maria De Filippi è stata molto contenta per noi”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Veronica Rimondi come la conduttrice del dating show quotidiano di Canale 5 ha accolto la sua scelta ricaduta su Matteo Farnea. E la giovane ragazza, sulla quale Andrea Della Cioppa ha insinuato dei dubbi, ha subito risposto che la conduttrice è stata molto contenta per loro due:

“Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perchè è il ragazzo giusto per te…'”

La ragazza ha poi voluto fare i più sinceri complimenti alla presentatrice per averle dato questa magnifica possibilità: “Non la ringrazierò mai abbastanza…”

Veronica Rimondi pronta a tornare in Tv dopo la sua ultima esperienza: “Mi piacerebbe molto”

Il giornalista di Nuovo ha poi chiesto all’ex tronista di Uomini e Donne se pensa che nel suo futuro possa esserci ancora la Tv. La ragazza ha quindi rivelato che al momento non ha in mente nessun tipo di programma a cui partecipare o un reality show in particolare, ma se dovesse arrivare una proposta allettante la valuterebbe molto volentieri: “Nella vita mai dire mai…” Difatti l’ex protagonista del dating show ha rivelato di non avere la minima intenzione di precludersi nulla nella sua vita. Si ricorda che spesso e volentieri Alfonso Signorini ha pescato proprio dai programmi di Maria De Filippi alcuni concorrenti del suo GF Vip, come Sophie Codegoni.