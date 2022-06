Uomini e Donne, scoop di Andrea sulla scelta di Veronica: “Era già deciso”

Andrea Della Cioppa lancia una bomba sull’ex tronista: “Sempre avuto il sentore che fosse Matteo la scelta”

Gli spettatori sono rimasti orfani di Uomini e Donne e dovranno far passare i caldi mesi estivi prima di rimettere gli occhi su quello studio dove nascono, scoppiano e crescono gli amori più seguiti della televisione italiana. Non si sa se quella tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea si rivelerà una grande storia d’amore, ma come si suol dire: tempo al tempo. Intanto in un’intervista esclusiva rilasciata a Fralof di PiùDonna.it l’ex corteggiatore Andrea sgancia la bomba che ha lasciato i fan del programma col fiato sospeso: “Sempre avuto il sentore che fosse lui la scelta, ma ho continuato per la mia strada”.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea non convincono l’ex corteggiatore: “Non saprei, ora è tutto rose e fiori”

Quando si esce dallo studio del talk show sentimentale di Canale5 mano nella mano con la propria scelta tutto appare più bello, splendente e positivo, ma le nubi del dubbio dimorano sempre all’orizzonte, pronte a scatenare tuoni e fulmini. “Non saprei, ora è tutto rose e fiori” ha dichiarato Andrea Della Cioppa sulla neo-coppia, aggiungendo da vero cavaliere che non augura mai del male a nessuno quindi spera che la coppia possa vivere una felicità continuativa. Nel frattempo l’ex tronista si è fatta scappare un segreto piuttosto intrigante.

Uomini e Donne prossima edizione: Andrea è pronto a salire sul trono?

Che cosa si porterà dentro, Andrea Della Cioppa, dall’esperienza intensa vissuta a Uomini e Donne? Stando alle sue parole quest’esperienza lo ha reso più consapevole di se stesso e soprattuto gli ha fatto capire che si piace così com’è. Ha un carattere forte, ha dei difetti certo, ma può contare su un’ottima sensibilità. Quindi la domanda sorge spontanea: sarà lui uno dei tronisti della prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi? Se gli proponessero di salire sul trono lui accetterebbe senza problemi perché ha sempre seguito il programma e ha avuto modo di vedere che tutto quanto è vero. Gli farebbe molto piacere rivedere tutti i ragazzi della redazione dato che trattano tutti come se fossero una grande famiglia allargata.