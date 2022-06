Uomini e Donne: “Vicina alla morte”, Teresa Langella e il suo periodo buio

La confessione amara dell’ex tronista: “Ho sofferto di ansia e attacchi di panico”

Nelle scorse ore sicuramente non sono passati inosservati i video che Teresa Langella, una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. La fidanzata di Andrea Dal Corso ha raccontato un periodo difficile vissuto dopo essere diventata maggiorenne: “Ho iniziato a soffrire di ansia e attaccchi di panico”. L’ex tronista è scesa nel dettaglio: “Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”.



La fidanzata di Andrea Dal Corso l’ha svelato: “Ecco cosa mi rendeva più debole e fragile”

Teresa Langella nota per essere una ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore si è confidata con i suoi fan, parlando di un suo momento buio. La fidanzata di Andrea Dal Corso per iniziare ha affermato: “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella”. Nello stesso video in questione ha inserito questa didascalia: “Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato”. Dopo aver fatto sapere di aver sofferto di ansia e attacchi di panico, la 30enne ha aggiunto: “Sintomi che mi facevano sentire così vicina alla morte, lo so sono parole forti, però chi ne ha sofferto sa che cosa si prova”. L’ex protagonista del trono classico è riuscita a trovare una soluzione, visto che a farlo sapere è stata lei: “Non possono l’ansia e gli attacchi di panico prendere il sopravvento sulla mia vita, e tutto quello che ho imparato voglio metterlo a disposizione degli altri”. A questo punto l’influencer ha fatto sapere che il primo passo è stato quello di analizzare il motivo e la causa del suo malessere, iniziando a riconoscere i sintomi e cercando di combatterli rendendoli suoi nemici, dopodichè ha aggiunto: “Ho iniziato a stare il più possibile all’aperto e in mezzo alla natura, cercando di raccoglierne ogni beneficio”.

L’ex tronista dopo aver ammesso che in un primo momento si preoccupava a raccontare la sua storia o pensare che qualcuno la scoprisse per paura di non essere capita, ha aggiunto:

“Ho pian piano iniziato a comprendere che l’errore fosse proprio lì: “Chiedere di essere capita”, e sapete perchè? Perchè questo mi rendeva più debole, più fragile“.

Teresa Langella condivide la sua immensa gioia sui social: “Mi sento nuova”

L’ex tronista che nei mesi scorsi è stata preoccupata a seguito del vaccino anti-Covid, dopo aver fatto sapere quanto sia stata fondamentale la presenza delle persone a lei care nei suoi momenti no, ha esternato la sua immensa gioia per essersi liberata finalmente dell’ansia: “Ho sconfitto il fatto di sentirmi perennemente….perchè era diventata quasi una cosa fissa, iniziando a fare cose nuove mi sento nuova“.