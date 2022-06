Vanessa Incontrada e il body shaming: “Non ne vuole più parlare” dice lo staff

Il body shaming e le polemiche sull’attrice: interviene il suo staff

Settimane fa sulla copertina del magazine Nuovo è stata pubblicata una foto di Vanessa Incontrada in costume. E proprio questa foto ha scatenato diverse polemiche, visto che l’attrice non ha certo mostrato di essere in forma. Il magazine Oggi avrebbe voluto intervistarla proprio per parlare di tutte queste polemiche. Tuttavia lo staff della conduttrice e dell’attrice di origini iberiche ha subito negato questa possibilità, asserendo che la propria assistita non ha più voglia di parlare di questo argomento: “Non ama parlare degli attacchi che la riguardano…”

Vanessa Incontrada vittima di body shaming, il suo staff non lo nasconde: “Argomento esaurito”

Sempre lo staff della popolare attrice e conduttrice di origini spagnole ha anche fatto sapere al magazine Oggi il motivo per cui la propria assistita non ha più intenzione di parlare di body shaming. Cosa ha detto? In pratica ha fatto sapere che l’attrice, la quale è finita al centro delle polemiche, ritiene che non ci sia ormai più niente da dire su questo argomento: “Non vuole più parlare di tutta questa faccenda perchè lo ritiene un tema esaurito…” Insomma a chi avrebbe voluto tanto sapere una sua opinione su tutta questa faccenda rimarrà deluso.

L’attrice glissa sulle polemiche, sua amica svela: “Non ha più senso per lei difendersi ed argomentare”

Successivamente il magazine Oggi ha contattato anche una cara amica di Vanessa Incontrada. Ed in questa occasione la donna ha tenuto a precisare che l’attrice e conduttrice non ha più voglia di affrontare questi argomenti:

“Questi argomenti non li affronta più e con ragione: non ha senso difendersi e argomentare…”

La signora Siddharta ha anche fatto notare che la sua amica ha una vita felice e non ha più nulla da dimostrare, con buona pace degli hater: “Che c’è ancora da dire? Ormai ha una vita felice e si è circondata di persone leali…Che cosa deve dimostrare di più? Che vogliono gli odiatori? Chi sono?” Questi attacchi pare davvero non abbiano scalfito nella maniera più assoluta la Incontrada, che continua ad andare avanti con la sua vita.