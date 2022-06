Veronica Rimondi all’attacco del cavaliere Franco: “Non lo definisco uomo”

L’ex tronista non cambia idea su un protagonista del trono over: “E’ stato irrispettoso”

Veronica Rimondi e Matteo Farnea una coppia nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha concesso un’intervista a MondoTv24, rispondendo alle domande di Lorenzo Pugnaloni. L’ex tronista è tornata a criticare l’atteggiamento che Franco Fioravanti, uno dei cavalieri del trono over ha avuto con Gemma Galgani: “Non è questione di femminismo in quel caso si parla di umanità. Uno che si comporta così non lo definisco un uomo, è semplicemente un maschietto che non si sa come cerca di corteggiare”. La ragazza ha rincarato la dose:

“E’ stato proprio irrispettoso, io ho preso le difese di lei, in realtà non volevo attaccarlo, era per dare un consiglio a lei”.

Matteo Farnea confessa: “Non ero così sicuro di essere la scelta. Non c’era la certezza”

Prima di fare la sua scelta, Veronica Rimondi ha avuto una discussione con Franco Fioravanti a Uomini e Donne, schierandosi dalla parte di Gemma Galgani. L’ex tronista ai microfoni di MondoTv24 ha attaccato il cavaliere: “Mi ha dato della ragazzetta, poca sostanza capito, ma comunque in ogni caso ha fatto la sua figura e si è mostrato per quello che era, cambiamo argomento perchè mi sta già venendo fuori la vena a parlare di lui”. A dire la sua ci ha pensato anche il suo fidanzato Matteo Farnea: “La penso un po’ come lei, è mancato di umanità”. Intanto durante la chiacchierata quest’ultimo alla domanda se si aspettava di essere scelto dalla 27enne ha risposto: “Sin dal primo momento le sensazioni sono sempre state positive, quello che sentivamo quando stavamo insieme mi convinceva. Poi lei andava avanti con Andrea, dopo che le avevo scritto la lettera era andata da lui”. Il veneziano dagli occhi azzurri ha continuato il suo discorso, ammettendo di aver avuto dei dubbi: “Non ero così sicuro di essere la scelta, la speranza c’era, la certezza no“.

Veronica Rimondi elogia il suo ex corteggiatore Andrea: “E’ stato lineare e sincero”

Durante l’intervista l’ex tronista ha detto la sua su Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “Penso che in realtà la loro sia stata una di quelle storie che non sanno finire, è stato un grandissimo amore, da cui fai fatica a staccarti”. Anche il suo fidanzato ha espresso il suo punto di vista: “Lei è ancora innamorata, lui più di tanto no, sicuramente la storia che hanno avuto è difficile da dimenticare”.

La 27enne inoltre ha replicato a chi ha considerato la sua scelta scontata, facendo dei complimenti ad Andrea Della Cioppa, che di recente ha avuto dei dubbi su lei e Matteo: “Anche lui è sempre stato molto lineare e sincero, una volta che arrivi alla fine non sarei riuscita a fare una scelta diversa”. Infine sui progetti futuri con il suo fidanzato ha dichiarato: “Vogliamo cercare un equilibrio, un posto in cui vivere, non so se si parli di convivenza, o sicuramente vivere nella stessa città”.