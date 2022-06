Veronica Rimondi, frecciata dall’ex corteggiatore Federico: “Scelta scontata”

Scritto da Federica Emmanuele , il Giugno 4, 2022 , in Uomini e Donne

L’ex corteggiatore dopo aver lasciato U&D confessa: “Non mi sono pentito di essermi autoeliminato”

Veronica Rimondi la tronista del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nell’ultima puntata di stagione ha scelto Matteo Farnea. Il suo ex corteggiatore Federico Dainese ha concesso un’intervista ai microfoni di MondoTv24, e alla domanda se si è pentito di aver lasciato il programma di sua volontà ha risposto:

“No, non mi sono mai pentito di essermi autoeliminato, vedendo le altre esterne era giusto che io mi facessi da parte e che lei continuasse il percorso con loro due”.

Stoccata di Federico Dainese alla fidanzata di Matteo Farnea: “Ecco perchè ha portato avanti Andrea”

Federico Dainese conosciuto dal pubblico per essere un ex corteggiatore di Veronica Rimondi, si è raccontato a MondoTv24, e dopo aver sottolineato di aver seguito il percorso dell’ex tronista soltanto sui social a seguito della sua autoeliminazione, ha fatto sapere che si aspettava che sarebbe uscita uscita da Uomini e Donne con il corteggiatore di Venezia: “Ma già dal primo giorno che era entrato sapevo che sarebbe stato la scelta, infatti così è stato”. Durante l’intervista, l’ex corteggiatore ha lanciato una chiara stoccata all’ormai ex tronista:

“Penso che abbia portato avanti Andrea solo per far andare avanti il trono, ma dentro di lei sapeva già che la sua scelta sarebbe stato il principe”.

Lo sfogo dell’ex volto del trono classico: “Sono davvero deluso e amareggiato”

Ovviamente l’ex corteggiatore ha continuato a dire la sua sulla scelta fatta dalla ragazza nata a Ferrara: “Penso che sia stata abbastanza scontata”. Subito dopo però sulla neo coppia ha aggiunto: “Li vedo bene insieme, a lei piace quel tipo di ragazzo”.

Nei giorni scorsi invece in un’intervista concessa al settimanale del celebre programma, l’ex volto del trono classico non ha nascosto la sua delusione, visto che ha criticato l’atteggiamento di Veronica Rimondi che intanto ha commesso un errore con queste parole: