Veronica Rimondi e Matteo Farnea: arriva la prova che tutti aspettavano (VIDEO)

Veronica Rimondi fa sul serio con il fidanzato: presentazioni ufficiali vicine

Hanno chiuso la stagione 2021/22 di Uomini e Donne la tronista di Ferrara e Matteo Farnea. La coppia è arrivata a scegliersi dopo un trono decisamente breve ma inteso. Il legame con il corteggiatore veneto è infatti apparso evidente sin dall’inizio, un colpo di fulmine però che ha dovuto fare i conti con l’intesa mentale nata tra la 26enne e Andrea Della Cioppa, corteggiatore arrivato fino alla scelta. In questi giorni dopo la fine di UeD a stupire era stata la mancata condivisione di foto con il compagno su Instagram dell’ex tronista. Un gesto che aveva addirittura fatto pensare che tra i due ci fossero i primi problemi di coppia. Niente di tutto ciò! Di recente infatti la ragazza ha postato un video e una foto (visibile in apertura dell’articolo) in cui si mostra felice con il suo Matteo. Ma c’è di più! La coppia ha festeggiato il compleanno di lei insieme a Ferrara, precisamente a Bagno ristorante Le Piramidi con una festa total white e, considerando le dimensioni della torta, con molti invitati. Segno che le presentazioni ufficiali in famiglia potrebbero già essere state fatte.



Matteo Farnea preso in giro dalla fidanzata: “Le valigie del Principe”

Veronica Rimondi, dopo l’ultima svista, si è decisamente ripresa e ha fatto entrare a pieno il fidanzato nella sua vita, portandolo a Ferrara per il suo compleanno e presentandogli gli affetti più cari. In un’Instagram Stories della ragazza compare infatti una signora, che molto probabilmente potrebbe essere una parente, e che si presume abbia conosciuto il corteggiatore di Venezia. Insomma, l’ultima coppia nata a Uomini e Donne sembrerebbe far sul serio e l’ironia continua ad essere la forza del loro rapporto. La 26enne infatti continua a stuzzicare il compagno prendendolo in giro per la sua perfezione. Di recente ha fatto notare che, per il viaggio da Roma a Ferrara, Matteo si è portato due trolley, “Uno per i mocassini e uno per le pochette da taschino”, più uno zaino. “Le valigie del Principe”, ha commentato. Battute scherzose che disegnano una coppia felice e affiatata, come si evince dal video postato dalla ragazza su Instagram.

Coppia nata a Uomini e Donne pronta per la convivenza? Spunta l’indizio

Dal giorno della scelta Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono inseparabili. In un’intervista rilasciata al settimanale della trasmissione la coppia si è detta pronta ad abbattere la lontananza (lui vive a Roma mentre lei a Ferrara). Segno che presto i due potrebbero decidere di andare a convivere, magari scegliendo una dimora a metà strada tra la capitale e la città emiliana.