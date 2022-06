Veronica Rimondi, scelta troppo lunga. Maria De Filippi: “Lui non ce la fa più”

Veronica Rimondi ripresa dalla conduttrice durante la scelta: “Ha ragione Matteo”

Nell’ultima puntata di questa stagione del dating show pomeridiano di Canale 5, è stato il turno di Veronica Rimondi di fare la sua scelta. La tronista è stata ripresa da Maria De Filippi, per aver fatto un discorso troppo lungo a Matteo Farnea prima di dirgli di voler uscire dal programma con lui: “Non ce la fa più. Stringi. Non ha salivazione. Ha ragione lui“.



Andrea non nasconde la sua delusione: “Non ci rimango bene. Ci ho creduto e sperato”

Prima di fare la sua scelta, Veronica Rimondi ha ammesso: “Non vedevo l’ora arrivasse questo momento”. Tina Cipollari dopo aver visto le esterne che lei ha fatto con i suoi corteggiatori ha affermato: “Per la prima volta non riesco a capire chi dei due sceglierà”. L’opinionista dopo aver continuato a vedere l’esterna che la tronista ha fatto con il corteggiatore di Venezia, ha aggiunto: “Effettivamente sembrerebbe che ha avuto uno slancio diverso nei suoi confronti. Venezia è una città suggestiva che aiuta molto, sono sicura che tu punterai non tanto sul contorno ma sulla sostanza”. Non appena sono usciti i due corteggiatori, Gianni Sperti riferendosi alla tronista ha detto: “Ci ha dimostrato che è imprevedibile, la scelta non la trovo scontata”.

La 26enne nata a Ferrara ha comunicato la sua decisione ad Andrea: “Il nostro percorso per quanto breve posso dire che sia stato intenso, e soprattutto completo, è stata una conoscenza graduale e un tassello dopo l’altro siamo arrivati ad avvicinarci sempre di più”. La tronista dopo averlo elogiato è arrivata al dunque: “Mi sono tolta dei dubbi, devo seguire quello che mi dice la testa, e la direzione che mi dice di prendere il mio cuore, e questa direzione non è verso di te”. La risposta del corteggiatore è stata:

“Non ci rimango bene, perchè io credo che tu in questa scelta hai sempre confermato le mie sensazioni, in quegli sguardi e atteggiamenti non ho mai visto il mio nome, sarai sempre un po’ dentro di me, ci ho creduto e sperato“.

L’ammissione della tronista nell’ultima puntata: “Ho molta paura perchè non so come andrà a finire”

La tronista che di recente è stata messa in guardia si è rivolta a Matteo Farnea dicendogli: “Dalla prima esterna abbiamo riso, scherzato, questo modo di fare mi è andato bene fino a un certo punto. Ti ho dato la possibilità di aprirti e mostrarti per quello che sei”. La 26enne ha continuato il suo discorso dopo che Maria De Filippi si è dispiaciuta nel vedere la sua scelta in difficoltà, affermando anche: “Ho una certezza che eravamo destinati a conoscerci, queste cose succedono poche volte nella vita”. La tronista prima di lasciare Uomini e Donne con il corteggiatore di Venezia ha ammesso: