Vito Coppola viene allo scoperto: tutta la verità su Arisa e Lucrezia Lando

Arisa, il maestro di Ballando rompe il silenzio sul gossip: la verità su Lucrezia Lando

Non si spengono i riflettori del gossip sulla coppia nata durante lo show di Milly Carlucci. Arisa e Vito Coppola si sono lasciati a causa di Lucrezia Lando? Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe proprio che la cantante ed il ballerino siano in piena crisi proprio a causa della giovane coreografa, ma come stanno davvero le cose? A rompere il silenzio e svelare la verità ci ha pensato il ballerino nelle scorse durante una diretta su Instagram riportata da vari portali. Nel dettaglio, il giovane ballerino ha chiarito:

“Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”

aggiungendo che nel loro mestiere è normale che esista il contatto ed il rapporto fisico ma ciò non significa che ci sia qualcosa in più di un’amicizia.

Vito Coppola spegne il gossip con la collega di ballo e chiarisce: “Siamo solo amici”

Il ballerino di Ballando con le stelle ha spento le voci sul possibile flirt con Lucrezia Lando, i due sono solo amici. Vito Coppola, inoltre, ha anche voluto spiegare meglio perché sono nate queste voci e indiscrezioni:

“Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo”.

A sorpresa inoltre la maestra dello show di Milly Carlucci è entrata nella diretta confermando le parole del collega. Insomma nessun flirt tra i due ballerini e nessuna mancanza di rispetto verso Arisa.

La coppia nata nello show di Milly Carlucci si è lasciata? Silenzio sui social

Al di là del chiarimento del ballerino, resta il fatto che Arisa e Vito Coppola non si seguono più su Instagram e sono sparite la maggior parte delle foto insieme. Tra l’altro la cantante ha tolto il follow anche a Lucrezia Lando, le due erano amiche visto che spesso sono uscite insieme. Insomma, dopo le voci del presunto triangolo lanciato da una segnalazione di Deianira Marzano, il chiarimento del ballerino basterà a smontare i rumors?