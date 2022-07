Aida Yespica, calvario finito con il figlio: “E’ stata una grande sofferenza”

La showgirl sudamericana torna ad abbracciare il figlio Aaron: le parole a Chi

Un grande sospiro di sollievo mista a gioia irrefrenabile per Aida Yespica. La bellissima showgirl ed ex concorrente del GF Vip 2 si è raccontata in una intervista al settimanale Chi, dove ha portato alla luce la storia del figlio Aaron. Negli ultimi anni i due hanno avuto la possibilità di rivedersi dopo due anni, con il calvario della modella che si è finalmente interrotto. Il ragazzo, nato dall’amore con l’ex calciatore della Roma Matteo Ferrari, festeggerà a breve 14 anni e la Yespica parlando al settimanale di Signorini ha rivelato i motivi che le hanno impedito di avere un contatto fisico costante con il figlio:

L’avevo visto l’ultima volta a dicembre del 2019, ovvero due anni e mezzo fa. A inizio del 2020, aspettavo il passaporto venezuelano per partire; quando è stato rilasciato, a marzo, la pandemia era esplosa in tutto il mondo

Aida Yespica confessa: “Quando ho ottenuto il visto sono scoppiato a piangere”

La bellissima showgirl ha poi raccontato ulteriori dettagli, sempre parlando al settimanale Chi. Per poter riabbracciare il figlio Aaron la Yespica ha avuto necessità del visto, arrivato solamente due settimane fa. La notizia ha ovviamente fatto esplodere la gioia di Aida, che non ha trattenuto le lacrime una volta arrivata la conferma: “Il calvario è finito due settimane fa. Quando ho ottenuto il visto, sono scoppiata a piangere. Lo avevo già chiesto per gli Stati Uniti ma in tutto questo tempo mi era stato cancellato 4 volte per il Covid” – le dichiarazioni a Chi dell’ex concorrente del GF Vip – .

La ex gieffina racconta il rapporto con il papà del figlio

La modella e il calciatore, ai tempi del fidanzamento di Aida Yespica e Matteo Ferrari imperversavano le più classiche delle storie. Ma tra la showgirl venezuelana e l’ex difensore della Roma c’è stato amore vero, tant’è che i rapporti sono rimasti ottimi anche oggi che l’amore tra i due si è ormai consumato: “E’ sempre stato un papà presente, severo ma tenero e responsabile che ha cresciuto nostro figlio Aaron rendendolo felice” – ha spiegato la ballerina, finita al centro di un gossip nei mesi scorsi, al giornale di Signorini – .