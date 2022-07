Alessandro Cecchi Paone tuona: “La Rai del servizio pubblico ha sbagliato…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Luglio 23, 2022 , in Personaggi Tv

Il giornalista si scaglia contro alcune decisioni della tv di stato

Torna a parlare Alessandro Cecchi Paone. Il noto giornalista e personaggio televisivo ha rilasciato una curiosa intervista al quotidiano La Verità, dove ha parlato anche della tv attuale e di alcune delle decisioni prese negli ultimi tempi. Il pensiero dell’ex concorrente del GF Vip è stato rivolto nello specifico ai vertici Rai, puntando il dito contro la scarsità di proposte di divulgazione scientifica, un campo in cui Cecchi Paone ha pochissimi eguali in Italia e proprio sotto la guida questo genere di programmi hanno vissuto il periodo più felice in Italia.

Io a suo tempo proposi di far spiegare a Piero Angela con una breve striscia tv quotidiana gli argomenti più caldi legati al Coronavirus. La responsabilità, salvo poche lodevoli eccezioni è stata generale ma ribadisco che alla Rai, in quanto servizio pubblico toccava fare qualcosa in più

le parole del giornalista.

Alessandro Cecchi Paone ricorda il successo del suo programma: “Ancora oggi i ragazzi…”

Diversi anni fa, per coloro che non lo ricordassero, Alessandro Cecchi Paone ha condotto un interessantissimo programma chiamato La macchina del tempo. Un format di divulgazione scientifico culturale, di quelli che piacciono al conduttore che parlando tra le pagine del quotidiano La Verità ha ricordato il successo del programma che è stato trasmesso su Rete 4 dal 1997 al 2006. Era la risposta di Mediaset a Quark della Rai e a tal proposito il giornalista ha rivelato: “Ancora oggi quando vado a insegnare nelle università trovo dei brillanti studenti che ricordano con passione l’esperienza del mio programma”.

Il conduttore sui programmi di divulgazione scientifica: “Hanno costi elevati”

Nei mesi scorsi abbiamo visto il divulgatore tornare a popolare Pomeriggio 5 dove è stato protagonista anche di un acceso botta e risposta. Adesso per Cecchi Paone è tornato il momento di parlare dei programmi che preferisce, quello che lo hanno portato alla popolarità anche tra i più giovani diversi anni fa. I format scientifici che oggi purtroppo sono sempre meno popolari e il conduttore ha spiegato a La Verità perché sia così raro vederli: “Hanno dei costi elevati e richiedono delle redazioni di un certo livello”.